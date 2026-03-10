La acumulación de bajas y los diagnósticos erróneos en figuras como Mbappé y Bellingham han puesto en el ojo del huracán a Pintus y Mihic. El club llega a la eliminatoria clave contra el Manchester City en cuadro y con una crisis de confianza interna.

El Real Madrid no solo lucha contra sus rivales en el césped, sino contra una plaga de lesiones que ha dejado de ser mala suerte para convertirse en un problema estructural. Con la Champions League en el horizonte, la gestión de los servicios médicos dirigidos por el Dr. Mihic y la preparación física de Antonio Pintus vuelven a generar serias dudas tras cuatro casos que han colmado la paciencia del entorno madridista.

1. El «expediente» Mbappé: De esguince a rotura parcial

El caso de Kylian Mbappé es el más alarmante. Lo que el 7 de diciembre se diagnosticó como un simple esguince de rodilla se ha convertido en un calvario de tres meses. La realidad actual apunta a una rotura parcial del ligamento cruzado posterior, una lesión mucho más grave que le deja fuera del choque ante el City. La desconfianza es tal que el francés ha viajado a Lyon para ser tratado por el especialista Sonnery-Cottet, buscando fuera del club las respuestas que no halla en Valdebebas.

2. Bellingham y la sombra de la recaída

Jude Bellingham es otro de los afectados por los plazos incumplidos. Su lesión muscular ante el Rayo Vallecano debía resolverse en cuatro semanas; sin embargo, ya ha superado el mes de baja y su regreso se fía al post-parón de selecciones. Al igual que Mbappé, el inglés ha optado por segundas opiniones médicas en su país, evidenciando una desconexión preocupante con los protocolos del club.

3. El extraño episodio de Camavinga

Si los problemas articulares y musculares preocupan, el caso de Eduardo Camavinga desconcierta. El centrocampista lleva diez días fuera por un problema en una muela, una dolencia inusual que le ha impedido competir en un momento crítico. Las recientes palabras de Arbeloa, dejando un «recado» sobre el compromiso de los que quieren estar presentes, han echado más leña al fuego sobre la verdadera naturaleza de su ausencia.

4. Álvaro Carreras: Una semana de retraso

El lateral Álvaro Carreras completa el póker de polémicas. Tras un golpe ante el Getafe, el club informó diariamente de una simple contusión. Sin embargo, una semana después, las pruebas confirmaron una rotura fibrilar en el gemelo. Este retraso en el diagnóstico ha impedido iniciar el tratamiento adecuado a tiempo, descartándolo para la batalla europea contra el equipo de Guardiola.