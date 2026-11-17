El Alavés – Deportivo de La Coruña se juega el sábado 21 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Alavés – Deportivo de La Coruña

Alavés – Deportivo de La Coruña Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)

El Alavés recibe al Deportivo de La Coruña en el Estadio Mendizorrotza en el marco de la jornada 13 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 12ª posición con 13 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 17. En sus últimos cinco encuentros, el Alavés no ha conseguido ninguna victoria, acumulando 2 empates y 3 derrotas. Por su parte, el Deportivo de La Coruña ocupa el 9º lugar con 15 puntos, también en 12 partidos, con 15 goles a favor y 14 en contra. Su reciente trayectoria incluye 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Alavés: 12º con 13 puntos en 12 partidos (15 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: E-D-E-D-D)

Deportivo de La Coruña: 9º con 15 puntos en 12 partidos (15 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-V-D-E-D)

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