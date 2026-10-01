1 de octubre de 1931: la Constitución de la Segunda República reconoció el sufragio universal y otorgó el derecho al voto a las mujeres.

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La misma fecha reúne otros hitos posteriores —desde decisiones en plena Guerra Civil hasta acontecimientos de la actualidad internacional— que han condicionado marcos legales, seguridad y debate público en España y que, por extensión, han tenido impacto en Ceuta.

1931: la Constitución de la Segunda República y el voto de las mujeres

El 1 de octubre de 1931 la Constitución de la Segunda República reconoció el sufragio universal, otorgando el derecho al voto a las mujeres.

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La reforma amplió la participación política en todo el país y modificó la representación electoral. En Ceuta, como en otras circunscripciones, ese cambio legislativo influyó en la configuración de la ciudadanía y en la extensión del derecho al sufragio.

1936: Franco es nombrado jefe de Estado por el bando nacional

El 1 de octubre de 1936, en Burgos, Francisco Franco fue nombrado jefe de Estado por el bando nacional.

El nombramiento formó parte de la reorganización del poder durante la Guerra Civil y tuvo efectos administrativos y sociales en las zonas controladas por el bando sublevado. En Ceuta, cuya posición estratégica y vínculos con la península eran relevantes, las decisiones de guerra repercutieron en el orden público y en la gestión local.

1975: el inicio de la acción del GRAPO contra policías

El 1 de octubre de 1975 se considera, según fuentes historiográficas, la primera acción del GRAPO contra fuerzas policiales, con un atentado en el que resultaron afectadas cuatro personas agentes.

Este tipo de ataques condicionó la respuesta de las autoridades y la percepción de la seguridad pública. En ciudades y territorios estratégicos, incluido Ceuta, las fuerzas de seguridad reforzaron protocolos y operativo policiales ante la escalada de violencia política.

2016: Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE

El 1 de octubre de 2016 Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE, en un momento de tensión interna en el partido.

Las crisis orgánicas en formaciones nacionales suelen traducirse en cambios de interlocución y estrategia a nivel territorial. En Ceuta, la evolución interna del PSOE se refleja en su organización local y en la relación con las instituciones autonómicas y municipales.

2017: referéndum de independencia en Cataluña suspendido por el Constitucional

El 1 de octubre de 2017 se celebró en Cataluña un referéndum de independencia que el Tribunal Constitucional había suspendido; la jornada derivó en una fuerte confrontación institucional y social.

Los efectos de aquel conflicto alimentaron el debate sobre el marco territorial y las garantías legales en todo el país. En Ceuta, la atención a lo ocurrido en otras comunidades contribuyó a las reflexiones sobre convivencia y encaje institucional.

2024: Sheinbaum, ataque a Israel y gran llamarada solar

El 1 de octubre de 2024 Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, convirtiéndose en la 66.ª presidenta y en la primera mujer en ese cargo en la historia del país.

Ese mismo día aparecieron otros hechos de alcance internacional: informaciones sobre un ataque con misiles balísticos desde Irán contra Israel en el marco de una escalada regional, y la detección por parte de la NASA de una llamarada solar X7.15 en la región AR 3842, una erupción notable dentro del ciclo solar 25.

Aunque ocurren fuera de Ceuta, estos sucesos forman parte del panorama informativo que sigue la ciudad: la actividad solar puede afectar sistemas de comunicaciones y los conflictos internacionales influyen en el contexto geopolítico que condiciona a la comunidad local.

Cierre

El 1 de octubre encierra, según las fechas citadas, decisiones políticas y episodios de seguridad que han dejado huella en diferentes momentos históricos. En Ceuta, estas efemérides sirven para recordar cómo cambios legales, crisis partidarias y sucesos internacionales repercuten en la vida pública y en la gestión local.

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