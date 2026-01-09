El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha asegurado que los ciudadanos españoles recientemente liberados en Venezuela se encuentran “bien”, aunque aún en **estado de shock” tras el anuncio inesperado de su excarcelación. Albares realizó estas declaraciones en La hora de La 1, donde también expresó la esperanza de que pueda producirse “alguna liberación más” en los próximos días.

Según el titular de Exteriores, los liberados —que según el Gobierno son cinco ciudadanos españoles, entre ellos varios con doble nacionalidad— despertaron creyendo que permanecerían un tiempo indefinido en prisión y, pocas horas después, se encontraron en libertad bajo la residencia del embajador de España en Caracas. Todos ellos ya viajan rumbo a Madrid y se espera que aterricen en Barajas alrededor de las 13:15 horas de este viernes.

Albares calificó este regreso como un momento de gran felicidad y destacó el trabajo diplomático que el Gobierno español ha mantenido durante “muchos meses” con las autoridades venezolanas para lograr estas liberaciones. Además, el ministro aplaudió la decisión de la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al considerar la excarcelación como un paso positivo dentro de la nueva etapa que se está abriendo en el país sudamericano tras los recientes cambios políticos.

En relación con posibles liberaciones futuras, Albares señaló que existe “esperanza” de que otra persona pueda ser excarcelada pronto, aunque evitó dar detalles concretos sobre posibles nombres o plazos.

Albares también subrayó que, mirando hacia el futuro de Venezuela, España apuesta por un diálogo amplio para una salida pacífica y democrática de la situación en el país, insistiendo en que la decisión última sobre el rumbo político debe tomarla el propio pueblo venezolano, sin imposiciones externas.