El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece este viernes como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal relacionada con la gestión de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. La declaración se realiza de manera telemática desde su despacho en el Congreso, tal y como había solicitado.

Durante la comparecencia se prevé que se analicen los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, aportados de forma voluntaria por el líder del PP a la causa.

Al llegar al Congreso, Feijóo aseguró a los medios que afronta «absolutamente» tranquilo su obligación de declarar. «Si me llaman, acudo a cumplir con mi deber», afirmó.

La jueza que instruye el caso considera que es «una certeza» que Feijóo pudo estar informado sobre la gestión de la DANA por parte de Mazón, basándose en declaraciones públicas del presidente del PP en las que señaló que había recibido información en tiempo real sobre la evolución de la tormenta y sus consecuencias.

El 31 de octubre de 2024, Feijóo había declarado en l’Eliana (Valencia), en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi), que Mazón le había mantenido informado desde el lunes 28 de octubre sobre la situación crítica, que finalmente se saldó con 230 fallecidos.

Los mensajes intercambiados entre Feijóo y Mazón incluyen consultas sobre la ayuda del Gobierno, la identificación del «ministro de referencia» y recomendaciones sobre la gestión de la información pública durante la emergencia, así como mensajes de ánimo a Mazón para liderar la comunicación de la tragedia.

La declaración se centra en esclarecer cómo se transmitió la información en tiempo real y qué decisiones se adoptaron desde Cecopi, especialmente en relación con los avisos a la población y la actuación de la investigada Salomé Pradas.