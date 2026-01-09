El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha saludado hoy como un “paso positivo” la liberación de varios detenidos en Venezuela y ha insistido en la necesidad de que el proceso se extienda hasta la excarcelación completa de todos los presos políticos en ese país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, Feijóo subrayó que la puesta en libertad de un “número importante” de detenidos —entre ellos cinco ciudadanos españoles confirmados por el Ministerio de Asuntos Exteriores— representa “una buena dirección” en la búsqueda de una Venezuela más libre y democrática.

El dirigente popular destacó que en “pocos días se ha descabezado el régimen chavista” y que los presos políticos “comienzan a salir de la cárcel”, aunque recalcó que queda aún por liberar a muchos más que siguen privados de libertad por razones políticas.

Feijóo aseguró que su formación seguirá exigiendo “la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos” hasta que se logre una transición completa hacia un sistema respetuoso de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La liberación de estas personas se produce en un contexto de fuerte agitación política en Venezuela, donde el Gobierno informó este jueves que se inició la excarcelación de un número significativo de detenidos considerados políticos tanto venezolanos como extranjeros, en lo que las autoridades han descrito como un gesto para consolidar la convivencia pacífica.

El anuncio ha sido visto con cautela por organizaciones de derechos humanos, que recuerdan que en Venezuela se estiman más de 800 presos políticos y muchos de ellos continúan sin ser liberados o con procesos judiciales pendientes.

Feijóo concluyó su mensaje reiterando el compromiso de su partido con la defensa de los derechos humanos y la libertad en el ámbito internacional, reclamando que este proceso de excarcelación en Venezuela se complete cuanto antes.