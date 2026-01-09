La puerta del gobierno de Extremadura se entreabre para Vox. La presidenta en funciones, María Guardiola, planea ofrecer al partido de Santiago Abascal entrar en su Ejecutivo, siempre que esto se traduzca en un pacto de legislatura que garantice la aprobación anual de los Presupuestos. La Presidencia de la Asamblea también está incluida en la negociación, que tiene como fecha límite el 20 de enero, cuando se constituirá la Cámara regional.

Vox aún no ha tomado una decisión definitiva. Desde su sede en la calle Bambú, fuentes del partido destacan que lo primordial no es quién se sienta en el Consejo de Gobierno, sino qué medidas se van a aplicar durante la legislatura. “Antes de decidir nada, hay que ver qué ofrece y que ella escuche lo que nosotros pedimos”, apuntan.

La relación entre PP y Vox en Extremadura no es nueva: ambos partidos cogobernaron entre julio de 2023 y julio de 2024, cuando Vox decidió abandonar los ejecutivos autonómicos compartidos con los populares. En aquella ocasión, Guardiola mostraba reticencia a ceder consejerías a Vox, pero ahora es ella quien plantea la propuesta.

La presidenta en funciones se reunirá la próxima semana con Vox para conocer qué busca el partido: si desea participar dentro del gobierno para implementar sus medidas o si prefiere condicionar la política desde fuera. La decisión de Vox será observada con atención, ya que podría sentar un precedente para otras comunidades donde el PP podría necesitar a los de Abascal: Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Vox sostiene que, aunque tras su salida de los gobiernos autonómicos su capacidad de influencia sobre el PP ha aumentado, no descartan incorporarse a un Ejecutivo si es necesario para impulsar cambios. “Entraremos en los gobiernos si es lo necesario para cambiar las políticas socialistas”, publicó el partido en su cuenta de X recientemente. Ignacio Hoces, vicesecretario de Acción Política, señaló que “no es una cuestión de puestos… sino de cambiar las cosas”.

Entre los temas sobre la mesa estará el documento con 200 medidas que Vox entregó a Guardiola en octubre pasado, en el marco de las conversaciones para aprobar los Presupuestos —negociación que no prosperó y derivó en elecciones anticipadas—. Las propuestas incluyen el rechazo al Pacto Verde Europeo, la eliminación de subvenciones a sindicatos y medidas contra la inmigración ilegal o la “ideología de género”. Hoces aseguró que el pacto con el PP está “más cerca”, aunque criticó que los planes de Guardiola se hayan filtrado a los medios: “No es serio, está negociando a través de la prensa”.