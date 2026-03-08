El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha advertido este domingo sobre las graves repercusiones que el conflicto en Irán tendrá para el continente europeo. En una entrevista concedida a El País, el titular de Exteriores ha señalado que Europa sufrirá las consecuencias de una guerra «unilateral» de la que no fue informada ni consultada por Estados Unidos.

Impacto económico y migratorio

Albares ha puesto el foco en dos amenazas críticas que, según sus previsiones, afectarán directamente al bienestar de los ciudadanos europeos:

Crisis de refugiados: Ha alertado sobre la posibilidad de una «llegada masiva y descontrolada» de personas. Comparando la situación con la crisis de Siria en 2015, recordó que Irán tiene casi 100 millones de habitantes, lo que podría generar un movimiento de población de dimensiones mucho mayores.

Tensión con la administración Trump y la OTAN

El Gobierno de España mantiene una postura firme de «No a la guerra», calificando el conflicto como una violación flagrante del derecho internacional.

Falta de transparencia: Albares ha criticado que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no informara a los aliados sobre las capacidades nucleares de Irán antes del inicio de las hostilidades.

Soberanía diplomática: El ministro insiste en que no debe haber «coerción» por parte de Washington hacia Madrid por su oposición al conflicto y pide una voz más contundente de la Unión Europea.

Seguridad y evacuación

Ante el deterioro de la situación sobre el terreno, el Ministerio de Exteriores procedió este sábado a la evacuación de la embajada española en Irán al no darse las condiciones mínimas de seguridad. Albares ha asegurado que las operaciones para evacuar a los ciudadanos españoles que aún permanecen en la zona seguirán abiertas.

«Nada justifica una guerra unilateral, sin informar a socios y aliados. Es necesario una desescalada y volver a la mesa de negociación», ha sentenciado el ministro.

Críticas a la oposición

Albares también ha dirigido duras críticas al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusándole de no comprender que los derechos humanos son parte intrínseca del derecho internacional. Además, ha comparado la postura actual del PP con la etapa de José María Aznar durante la guerra de Irak, afirmando que Feijóo parece «cómodo siendo el líder del partido de la guerra».