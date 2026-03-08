La magistrada cita a declarar como investigada a la agente local que atendió la llamada del 112 informando sobre el mal estado de la infraestructura. Seis jóvenes perdieron la vida en el siniestro ocurrido el pasado 3 de marzo.

El avance de la investigación sobre el derrumbe de la pasarela costera en Santander ha dado un giro significativo. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 ha citado a declarar, en calidad de investigada, a la agente de la Policía Local que recibió el aviso de alerta sobre el deterioro del paso un día antes de que este colapsara, segando la vida de seis jóvenes.

El calendario judicial: 27 de marzo

La jueza ha fijado el próximo 27 de marzo para una jornada clave de declaraciones en sede judicial. Además de la agente investigada, comparecerán:

Como testigos: La operadora del servicio de emergencias 112 que gestionó la llamada inicial y el vecino que alertó del peligro el 2 de marzo.

La operadora del servicio de emergencias 112 que gestionó la llamada inicial y el vecino que alertó del peligro el 2 de marzo. Testigos presenciales: Los dos ciclistas que presenciaron el derrumbe y auxiliaron a la única superviviente.

Los dos ciclistas que presenciaron el derrumbe y auxiliaron a la única superviviente. Cuerpos de seguridad: Los dos policías nacionales responsables de la inspección ocular técnica tras el suceso.

Un informe «minucioso» de la Policía Nacional

La resolución judicial destaca la calidad del informe remitido por la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Policía Científica, calificándolo de «detallado y elaborado en tiempo récord». Este documento ha sido fundamental para que la magistrada solicite ahora ampliar el foco de la investigación hacia las posibles negligencias en la cadena de comunicación y el mantenimiento.

Requerimientos a Costas y al Ayuntamiento

La investigación no se limita a la gestión de las llamadas de emergencia. La jueza ha ordenado a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander la entrega inmediata de:

Expedientes administrativos del proyecto de ejecución y construcción de la senda costera. Informes técnicos sobre el estado de conservación y las labores de mantenimiento realizadas desde su creación. Audios adicionales: Se ha pedido al 112 que verifique si existen más llamadas históricas advirtiendo sobre el mal estado de la estructura.

Medida cautelar: La pasarela debe permanecer precintada bajo vigilancia física estricta. La magistrada ha prohibido expresamente a cualquier administración realizar manipulaciones o alteraciones en la instalación para no entorpecer las pesquisas.

Derechos de las víctimas

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que se ha ofrecido formalmente a los familiares de los seis fallecidos y a la única superviviente la posibilidad de personarse en la causa. Aunque la resolución no es firme y cabe recurso de reforma en un plazo de tres días, marca el inicio de la depuración de responsabilidades penales por una tragedia que ha conmocionado a la ciudad.