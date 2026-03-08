Organismos de derechos humanos denuncian la vulneración sistemática del derecho humanitario tras bombardeos a centros educativos y sanitarios, empleando tácticas que evocan la escala de destrucción vista en Gaza.

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel en territorio iraní ha cruzado una línea roja crítica para la comunidad internacional. En la última semana, el recrudecimiento de los ataques sobre escuelas y hospitales, sumado a órdenes de desalojo masivas, ha situado a ambos países ante acusaciones directas de vulnerar el derecho internacional humanitario.

Centros educativos y sanitarios en la diana

Informes sobre el terreno confirman que la protección especial que el derecho de guerra otorga a la infraestructura civil está siendo ignorada. Los puntos más alarmantes incluyen:

Ataques a escuelas: Se han registrado bombardeos en zonas escolares, destacando el impacto en centros de primaria donde la población infantil ha sufrido las peores consecuencias. Las imágenes de aulas destruidas en ciudades como Minab han dado la vuelta al mundo.

Colapso de hospitales: Al menos una decena de centros sanitarios han reportado daños estructurales severos por ataques directos o colindantes. La falta de suministros y la destrucción de unidades de cuidados intensivos están impidiendo la atención a los heridos civiles.

Órdenes de desalojo: El modelo de Gaza en Irán

La estrategia de emitir órdenes de evacuación antes de los bombardeos está siendo cuestionada por la ONU. Los expertos advierten que estas órdenes no eximen a las fuerzas militares de su responsabilidad de proteger a quienes no pueden huir.

«El método aplicado recuerda alarmantemente a los protocolos de Gaza», señalan analistas internacionales, «donde la población es empujada al desplazamiento forzoso mientras su infraestructura básica es sistemáticamente desmantelada».

Un balance de víctimas creciente

Aunque la escala geográfica es distinta a conflictos anteriores, la letalidad de los métodos bélicos empleados por EE. UU. e Israel está generando un volumen de víctimas civiles que las organizaciones humanitarias califican de «inaceptable». El uso de armamento de alta precisión contra zonas densamente pobladas está convirtiendo los refugios teóricos en trampas mortales.

La comunidad internacional exige ahora una investigación independiente para determinar si estos ataques a escuelas y hospitales constituyen crímenes de guerra, mientras las potencias atacantes mantienen que sus objetivos son estrictamente estratégicos y militares.