El conjunto grancanario se impone con autoridad en el Estadio de Gran Canaria gracias a una exhibición ofensiva en la segunda mitad, destacando el doblete de Taisei Miyashiro y el liderazgo de Manu Fuster.

La UD Las Palmas reafirmó este domingo sus aspiraciones de ascenso tras golear por 4-0 a una AD Ceuta que, pese a plantar cara en el primer acto, terminó sucumbiendo ante el vendaval de juego y efectividad del equipo canario. Con este resultado, los de Gran Canaria dan un salto importante en la clasificación de LaLiga Hypermotion, superando a un rival directo en la lucha por los puestos de privilegio.

Una primera parte de resistencia ceutí

El partido comenzó con un ritmo alto, con Las Palmas buscando llevar la iniciativa y un Ceuta bien ordenado que intentaba salir al contragolpe. El muro defensivo de los visitantes, que llegaban con bajas sensibles como las de Kuki Zalazar o Anuar, aguantó hasta el minuto 39. Fue entonces cuando Manu Fuster, tras una asistencia de Loiodice, rompió la igualdad con un disparo ajustado desde la frontal del área ante el que nada pudo hacer el guardameta Pedro López.

El vendaval amarillo tras el descanso

Si la primera parte fue igualada, la segunda tuvo un solo color: el amarillo. El delantero japonés Taisei Miyashiro se convirtió en el gran protagonista de la reanudación. En apenas tres minutos (del 54 al 57), Miyashiro sentenció el encuentro con dos goles: el primero tras un contraataque fulminante y el segundo rematando un centro preciso de Cristian Gutiérrez.

Con el 3-0 en el marcador, el Ceuta bajó los brazos y Las Palmas se dedicó a disfrutar y hacer disfrutar a los más de 30.000 espectadores presentes en el estadio. El broche de oro lo puso el capitán Jonathan Viera en el minuto 69, transformando un penalti con la jerarquía que le caracteriza para establecer el definitivo 4-0.

Repercusiones en la tabla

Esta victoria permite a Las Palmas alcanzar los 48 puntos, consolidándose en la zona de play-off y mirando de cerca el ascenso directo. Por su parte, la AD Ceuta se queda con 44 puntos, frenando su buena racha reciente pero manteniéndose en la pelea por la zona noble de la categoría.