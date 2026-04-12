El domingo, 12 de abril de 2026 la ciudad de Ceuta cuenta con 2 farmacias de guardia, según la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. Este servicio permite que, incluso fuera del horario habitual, los vecinos puedan recibir atención farmacéutica ante cualquier necesidad urgente.
A continuación detallamos, por zonas, las farmacias establecidas para hoy, con sus direcciones, teléfonos y horario. Ten en cuenta que el turno nocturno no figura con farmacias registradas para este día.
Zona Centro
- Nieto (Centro ciudad) – Dirección: c/. Real, nº 39 – Teléfono: 856 20 85 17
Horario: 09:00 a 23:00 (Diurna centro ciudad).
Campo Exterior
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20
Horario: 09:00 a 23:00 (Diurna campo exterior).
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy, domingo 12 de abril de 2026.
Si tienes que acudir a una farmacia, es recomendable llevar la receta médica y, cuando sea posible, tener preparada la información necesaria (nombre del paciente y del medicamento). Esto ayuda a agilizar la atención, especialmente en los horarios de guardia más amplios.