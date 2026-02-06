El presidente del AD Ceuta, Luhay Hamido, ha expresado su firme intención de techar el estadio Alfonso Murube para proteger a su afición de las inclemencias del tiempo. “A trabajar por un Murube techado y que mi afición no se moje”, escribió Hamido en sus redes sociales, donde también destacó el compromiso del club: “Honor a tod@s. A seguir trabajando y creciendo juntos. Ya queda menos. No bajamos el ritmo familia, apretamos más que nunca, y vamos a por esos 15 puntos”.

El club ya está trabajando en el proyecto y mantiene contactos tanto con la Ciudad Autónoma de Ceuta como con distintas empresas especializadas en arquitectura deportiva. La intención es realizar el techado del estadio mientras se construye un nuevo recinto, un proyecto que podría tardar alrededor de tres años en completarse.

Hamido manifestó su preocupación por las fuertes lluvias, como las que afectaron recientemente al partido contra la Cultural, y espera que el proyecto pueda comenzar tras finalizar la presente temporada, de modo que el estadio cuente con un techo para el inicio de la campaña 2026-27.

El Alfonso Murube, con capacidad para 5.600 espectadores y más de 5.000 abonados, se ha convertido en un auténtico fortín para el Ceuta en Segunda División. El equipo suma 25 puntos en casa, igualando al Málaga como uno de los mejores locales de la categoría, solo por detrás del Eibar (27 puntos) y el Castellón (26). Esta fortaleza ha sido clave para que los ceutíes se mantengan en una zona segura de la tabla, más cerca del playoff que del descenso.

La conexión entre el club y su afición sigue siendo uno de los puntos más fuertes del proyecto de Hamido. No solo se preocupa por la comodidad de los seguidores en el Murube, sino que también ha demostrado su cercanía durante los desplazamientos del equipo por España, gestionando entradas para hinchas que no podían conseguirlas por su cuenta. Entre otros viajes, se destacan los 1.500 aficionados en Málaga, 1.200 en Cádiz y 800 en Granada.

Con esta medida, Hamido busca consolidar aún más la comunión entre el Ceuta y su afición, asegurando que el Murube siga siendo un bastión de apoyo y pasión, ahora protegido de la lluvia.