La colaboradora de ‘Vamos a ver’ confirma en directo su decisión de abandonar la pequeña pantalla tras una tensa discusión en ‘El tiempo justo’. La hija de Terelu Campos confiesa su agotamiento ante las críticas recibidas por su segundo embarazo y su estado de salud.

El universo de Mediaset ha sido testigo este martes, 24 de marzo, de un giro inesperado en la carrera profesional de Alejandra Rubio. La colaboradora ha aprovechado su intervención en la sección de crónica social de ‘Vamos a ver’ para anunciar su retirada de la televisión por un tiempo indeterminado. Una decisión que, si bien confiesa haber meditado con anterioridad, se ha visto precipitada por los últimos acontecimientos vividos en las instalaciones de Fuencarral.

«Va a ser el último día que hable. Me voy a retirar un tiempo, creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo», arrancaba Rubio ante la mirada de Patricia Pardo. La nieta de María Teresa Campos se mostró tajante sobre su situación anímica y física, subrayando que no puede seguir lidiando con los disgustos mediáticos en su estado actual: «No puedo seguir así», sentenció visiblemente afectada.

El detonante: una tensa discusión en ‘El tiempo justo’

El motivo que ha acelerado esta salida «sine die» se encuentra en lo ocurrido apenas veinticuatro horas antes en el programa ‘El tiempo justo’. Alejandra Rubio puso el foco en una complicada discusión con algunos de sus compañeros de cadena, donde se llegó a cuestionar la veracidad de sus motivos médicos.

La colaboradora denunció con enfado que se insinuara que estaba mintiendo para «salvaguardar una exclusiva» sobre su segundo embarazo, ocultándose tras supuestos problemas de salud. «Se puso en duda lo de mis motivos médicos. Se insinuó que no me había pasado nada», explicó Rubio. Además, la joven realizó una confesión cargada de autocrítica al reconocer ante la audiencia que no se siente «especialmente orgullosa» de la forma en que se gana la vida actualmente.

El conflicto de las exclusivas y la presión del directo

La retirada de Alejandra Rubio llega también tras recibir reproches públicos por parte de Patricia Pardo. La presentadora de ‘Vamos a ver’ recordó que la colaboradora prefirió anunciar su nuevo embarazo en el programa ‘De Viernes’ mediante una exclusiva, en lugar de hacerlo en el espacio matinal donde trabaja habitualmente. Pardo remarcó que Rubio conocía perfectamente la opinión crítica del programa al respecto desde el primer día.

Aunque la intención inicial de la hija de Terelu Campos es apartarse de los focos de manera indefinida, ella misma dejó la puerta abierta a un posible regreso en el futuro: «Habrá que ver si luego me dejan volver y si yo quiero volver». Por el momento, la prioridad de la colaboradora es centrarse en sí misma y alejarse de la presión de las tertulias del corazón que, según sus propias palabras, le están pasando factura a nivel personal.