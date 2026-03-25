Hannah Dodd (Francesca Stirling) y Masali Baduza (Michaela Stirling) liderarán la próxima entrega de la exitosa serie de Shondaland. La producción, que ya ha iniciado su rodaje en Londres, presentará la primera historia de amor LGTBIQ+ principal de la franquicia.

La espera para los seguidores de la Regencia más famosa de la televisión ha terminado. Netflix y la productora Shondaland han anunciado oficialmente este martes, 25 de marzo, el inicio del rodaje de la quinta temporada de ‘Los Bridgerton’, desvelando además la identidad de la pareja que tomará el relevo de Benedict y Sophie. En un movimiento histórico para la ficción, la trama central estará protagonizada por Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza).

Tras la cuarta entrega liderada por Luke Thompson y Yerin Ha, la serie pone ahora el foco en la hija más introvertida de la familia. Dos años después de la pérdida de su esposo John, Francesca, condesa de Kilmartin, decide regresar al mercado matrimonial londinense con planes racionales. Sin embargo, el regreso a la capital de Michaela, la prima de su difunto marido, obligará a Francesca a cuestionarse sus sentimientos y a enfrentarse a descubrimientos sobre sí misma que podrían cambiar su destino para siempre.

Una temporada de vulnerabilidad y legados

La quinta tanda de capítulos profundizará en la personalidad de ambas protagonistas. Mientras Francesca siempre se ha sentido fuera de lugar en su entorno, Michaela Stirling ocultará tras su apariencia encantadora y vital a una joven vulnerable que tiende a huir de lo que le incomoda. En esta nueva etapa, Michaela deberá afrontar no solo su relación con Francesca, sino también el peso del legado de su primo John.

Bajo la dirección de Jess Brownell como showrunner, la temporada contará de nuevo con la producción ejecutiva de figuras clave como Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen. Esta entrega promete mantener la esencia de la serie de época mientras rompe barreras narrativas en la plataforma de streaming.

Detalles de la producción y primer teaser

Netflix no solo ha confirmado el reparto, sino que ha lanzado un esperado primer teaser que ya ofrece las primeras pinceladas del tono que tendrá esta nueva etapa. La producción constará de 8 episodios que se rodarán íntegramente en localizaciones de Londres, manteniendo el despliegue visual y la cuidada ambientación que han convertido a ‘Los Bridgerton’ en un fenómeno global.