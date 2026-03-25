La concursante canaria protagoniza la mayor sorpresa de la segunda temporada de RTVE al vencer en el gran duelo definitivo a Christian, el gran favorito. Chenoa cerró la entrega destacando el carácter impredecible de un tablero que se decidió por sintonías infantiles.

El tablero de ‘The Floor’ ha dictado sentencia en una noche que quedará para el recuerdo de la televisión pública. Este martes, 24 de marzo, RTVE emitió la gran final de la segunda temporada de su exitoso concurso, proclamando a Geraldine como la flamante ganadora del premio de 100.000 euros. Su triunfo supone un giro de guion cinematográfico: la canaria, que apenas había tenido protagonismo desde la primera emisión, logró imponerse en el último suspiro a los grandes estrategas de la edición.

La victoria de Geraldine es la definición perfecta de resiliencia y oportunidad. Tras ganar un solo duelo al inicio de la temporada, la concursante permaneció en un rincón del tablero durante siete programas sin volver a jugar. No fue hasta la entrega final cuando regresó a la acción para enfrentarse al reto más difícil: un duelo contra Christian, el favorito indiscutible, que poseía 98 casillas frente a las dos únicas que defendía la canaria. «Este programa es un viaje impredecible», exclamaba una emocionada Chenoa ante el inesperado desenlace.

El camino hacia el Gran Duelo Final

La final arrancó con trece supervivientes de los cien que iniciaron la aventura. Roger lideraba el terreno con 72 casillas, pero su hegemonía terminó pronto al ser derrotado por Raúl. Este último encadenó una racha brillante al vencer en categorías tan dispares como ‘Escritores y escritoras’ (contra Aisatou), ‘Mujeres influyentes’ (contra Ana Lupa) y ‘Literatura’ (contra David).

Sin embargo, el destino de Raúl cambió al cruzarse con la categoría de ‘Alta costura y pasarela’, donde fue batido por Christian. A partir de ese momento, el joven Christian inició una trayectoria imparable, arrasando en los duelos de ‘Flora’, ‘Albañilería y construcción’ y ‘Ornitología’, acumulando prácticamente la totalidad del tablero antes de enfrentarse a la última oponente.

Sintonías infantiles: la clave de un premio millonario

El clímax de la noche llegó con el Gran Duelo Final, disputado al mejor de tres enfrentamientos. Geraldine, que defendía su categoría de ‘Sintonías infantiles’, se midió contra la experiencia de Christian, que sumaba seis victorias consecutivas.

El primer asalto, centrado en la categoría de ‘Baloncestistas’ (heredada de Christian), fue sorprendentemente para Geraldine. El segundo duelo se disputó en el terreno de la canaria: las sintonías infantiles. Gracias al entrenamiento que sus propios hijos le habían dado en casa, Geraldine mostró una agilidad mental superior, logrando la segunda victoria necesaria para proclamarse vencedora absoluta ante el asombro de los presentes.

Tras recibir el abrazo del resto de finalistas, Geraldine desveló el destino de los 100.000 euros: invertirá el premio en la educación de sus hijos —quienes han sido fundamentales en su preparación— y en un crucero familiar. Con este broche de oro, ‘The Floor’ cierra una temporada marcada por la estrategia y la emoción hasta el último segundo.