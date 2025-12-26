La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente dirigida exclusivamente a personas con alergia a los frutos secos. Se ha detectado la presencia de avellanas y almendras en varios lotes de clavo molido, ingredientes que no figuran en el etiquetado del producto.

Esta incidencia ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para proceder a la retirada inmediata de los envases afectados de los puntos de venta.

Datos del producto afectado

Si tiene este producto en su despensa, compruebe los siguientes datos para verificar si pertenece al lote bajo sospecha:

• Nombre del producto: Clavo molido.

• Marcas comerciales: MANJARES y JORGE.

• Aspecto: Envase de cristal de 37 g.

• Número de lote: 23053J.

• Fecha de caducidad: 02/2026.

• Distribución conocida: Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía (aunque no se descarta su presencia en otras comunidades).

Recomendaciones para el consumidor

• Personas alérgicas: Se recomienda no consumir el producto bajo ninguna circunstancia y devolverlo al punto de compra.

• Personas NO alérgicas: El consumo de este clavo molido es totalmente seguro para el resto de la población.

Riesgos y precauciones en Navidad

Esta alerta coincide con las fiestas navideñas, un periodo de alto riesgo debido a la presencia de frutos secos en dulces, salsas y platos elaborados. En España, las alergias a vegetales y frutos secos representan el 80% de los casos.

Síntomas a vigilar:

• Picor en la boca o enrojecimiento de labios.

• Urticaria o reacciones cutáneas.

• En casos graves (anafilaxia): Sensación de cierre de la glotis, hipotensión, náuseas o vómitos.

Consejos de expertos:

Se recomienda a los alérgicos confirmar siempre los ingredientes, especialmente en salsas donde pueden estar «ocultos», y llevar siempre consigo su medicación de emergencia (adrenalina precargada o antihistamínicos).