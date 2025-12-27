En este último viernes del año, el sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido su gran premio de 6 millones de euros, además de los premios adicionales y los resultados del Super Once. Aquí tienes toda la información detallada de los números premiados hoy, viernes 26 de diciembre de 2025.

Cuponazo de la ONCE

El número principal ha otorgado el premio mayor a los acertantes de las cinco cifras y la serie, además de generar miles de premios por terminaciones y reintegros.

• Número premiado: 61313

• Serie: 023

Premios del número principal:

• 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

• 25.000 € a las cinco cifras.

• Premios de 150 €, 15 €, 6 € y el reintegro de 3 € según las últimas cifras.

Premios adicionales:

Además del principal, se reparten 6 premios de 100.000 € a otros números y series agraciados en las extracciones secundarias. También se otorgan premios de 300 € a los cupones que coincidan en las 5 cifras de estos números adicionales.

Super Once

El sorteo de las 21:15h ha arrojado la siguiente combinación ganadora de 20 números, extraída de la matriz de 80:

05, 07, 08, 09, 14, 18, 23, 25, 27, 30, 31, 41, 62, 63, 73, 76, 78, 80, 81, 84

Información de interés

• Sorteo Extra de Navidad: Recuerda que el próximo 1 de enero se celebra el sorteo extraordinario con premios de hasta 400.000 euros al cupón.

• Cobro de premios: Los cupones premiados tienen una validez de 30 días naturales.

• Fiscalidad: Los premios superiores a 40.000 € están sujetos a un gravamen del 20% por parte de la Agencia Tributaria sobre la cantidad que supere dicho umbral.

Nota: La información facilitada tiene carácter informativo. La única lista oficial válida es la que proporciona la ONCE. Se recomienda verificar los resultados en los puntos de venta oficiales o en su web.