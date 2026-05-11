València, 11 de mayo de 2026 — La Fiscalía Provincial de Valencia ha dado un paso clave en la causa que investiga las responsabilidades por la catástrofe de la DANA. En un escrito remitido al Juzgado de Catarroja, el Ministerio Público se ha mostrado favorable a que se realicen diligencias que supongan una investigación indirecta sobre la actuación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.

El dilema del aforamiento

Debido a su condición de diputado en Les Corts Valencianes, Carlos Mazón goza de aforamiento, lo que impide que un juzgado de instancia pueda investigarlo de forma directa (competencia que recaería en el Tribunal Superior de Justicia). Sin embargo, el fiscal Cristóbal Melgarejo aclara la postura del organismo:

Diligencias válidas: Se apoyan todas las investigaciones que, aunque no vayan dirigidas nominalmente contra él, arrojen luz sobre su papel en la emergencia.

Se apoyan todas las investigaciones que, aunque no vayan dirigidas nominalmente contra él, arrojen luz sobre su papel en la emergencia. Ajustado a derecho: El fiscal recuerda que no se ha opuesto a ninguna resolución previa que indagara de forma colateral en la intervención del expresident.

Doctrina de la Audiencia Provincial

Para justificar esta postura, la Fiscalía se remite a los argumentos ya expuestos por la Audiencia Provincial de Valencia. En su momento, este órgano ya avaló la declaración testifical de la periodista Maribel Vilaplana —con quien Mazón almorzó el día de la tragedia— bajo una premisa clara:

Las diligencias no pueden dejar de practicarse por el hecho de que pudieran «aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado».

Contexto del conflicto judicial

Este escrito responde a una consulta directa de la jueza instructora tras un reciente desencuentro procesal:

Personación denegada: La jueza rechazó la intención de Mazón de personarse en la causa. Recurso de la Fiscalía: El fiscal recurrió dicha negativa, lo que llevó a la magistrada a pedir una aclaración sobre qué diligencias consideraba el Ministerio Público que podían estar afectando al expresident.

Con este movimiento, la Fiscalía reafirma que la instrucción debe seguir recabando pruebas sobre la cadena de mando y las decisiones tomadas aquel día, independientemente de que los hallazgos terminen señalando directamente al actual diputado.