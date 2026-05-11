La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto al brote de hantavirus detectado en el crucero MH Hondius. Según los primeros análisis genéticos realizados, se confirma que la cepa responsable es la variante Andes, ya conocida por los expertos, y se descarta que el virus haya sufrido mutaciones de relevancia que puedan agravar la situación.

Claves del análisis genético

La investigación epidemiológica ha sido fundamental para entender el comportamiento del brote. Los puntos principales destacados por la ministra son:

Cepa identificada: Se trata de la variante Andes, predominante en zonas de Chile y Argentina.

Se trata de la variante Andes, predominante en zonas de Chile y Argentina. Transmisión: La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, aunque esta cepa permite el contagio entre humanos, este es limitado .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, aunque esta cepa permite el contagio entre humanos, este es . Sin cambios de riesgo: Los estudios genómicos confirman que no hay alteraciones que sugieran una mayor letalidad o una propagación más agresiva.

Situación de los pasajeros y repatriación

El buque continúa fondeado frente al puerto de Granadilla mientras se coordina el operativo de desembarco. La situación logística actual es la siguiente:

Desembarco inminente: De las 54 personas que permanecían en el buque, 28 desembarcarán esta tarde en Canarias para ser repatriadas a sus países de origen. Rumbo a Países Bajos: Los otros 26 ocupantes seguirán a bordo del MH Hondius en su trayecto hacia territorio neerlandés. Cuarentena en Madrid: Respecto a los 14 españoles ingresados en el Hospital Gómez Ulla, la ministra ha confirmado que ya se les han realizado las pruebas PCR y se espera obtener los resultados definitivos a lo largo del día de hoy.

El papel de la información

Ante la enorme expectación mediática —con más de 400 periodistas acreditados de todo el mundo—, Mónica García ha querido poner en valor el rigor informativo.

«En una crisis sanitaria, cada periodista que informa con rigor es un agente de salud pública», afirmó la titular de Sanidad a través de sus redes sociales.

La investigación sigue en curso para reconstruir con exactitud cómo se originó la transmisión inicial y reforzar los protocolos de seguimiento epidemiológico internacionales.