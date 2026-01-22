Lactalis Nutrición Iberia ha iniciado la retirada voluntaria de dos lotes específicos de leche de fórmula tras detectar la presencia de cereulida. La alerta, originada en Francia, afecta a un total de 18 países y se suma a la reciente crisis de suministros de leche infantil a nivel global.

SALUD / CONSUMO — Nueva alerta sanitaria en el sector de la nutrición infantil. La compañía Lactalis Nutrición Iberia ha procedido a retirar del mercado español varios lotes de su marca Damira tras confirmar la presencia de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus que puede provocar síntomas de intoxicación alimentaria como náuseas y vómitos.

El origen del problema se encuentra en un ingrediente específico (el ácido graso omega-6 ARA) suministrado por un proveedor internacional. Aunque la empresa asegura que la afectación en España es «muy residual» (menos del 1% de su cuota de mercado), la medida se ha tomado de forma preventiva tras recibir los resultados de laboratorios independientes este pasado martes.

Lotes afectados en España

Sanidad y la empresa fabricante instan a los padres y tutores a revisar los envases de 800 gramos que tengan en casa. Los únicos lotes incluidos en la retirada son:

Damira Natur 1 (800g): Lote 8000003307

Lote Damira Natur 2 (800g): Lote 8000003302

El resto de productos de la marca Damira y otros números de lote de estas mismas referencias se consideran seguros para el consumo. Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad no ha recibido ninguna notificación de bebés afectados por el consumo de estos productos.

¿Qué deben hacer las familias?

Si tiene en su domicilio uno de los botes afectados, siga estas instrucciones:

No consumir: Deje de utilizar el producto inmediatamente. Desechar el contenido: No es necesario devolver el bote físico al punto de venta. Solicitar el reembolso: Tome una fotografía clara y legible del número de lote que aparece en la base del envase para tramitar la devolución del dinero. Atención al cliente: La empresa ha habilitado el teléfono gratuito 900 10 23 36 para resolver dudas. Consulta médica: Ante cualquier síntoma sospechoso en el lactante, acuda urgentemente a su pediatra.

Segunda alerta de calado en menos de un mes

Este incidente se produce en un momento de especial sensibilidad para el sector. El pasado 12 de diciembre, Nestlé protagonizó la mayor retirada de su historia tras detectar Bacillus cereus en su leche Nidina 1, una alerta que terminó expandiéndose a 36 lotes de 16 marcas diferentes en 47 países.

Aunque los casos de Damira y Nestlé son independientes, ambos subrayan la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales de ingredientes críticos para la alimentación infantil.