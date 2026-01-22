Dos pescadores de nacionalidad marroquí han sido condenados a tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras intentar introducir inmigrantes en Ceuta de forma irregular. Los hechos fueron juzgados por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, según informa El Faro de Ceuta.

Los acusados, de 63 y 53 años, permanecían en prisión preventiva desde febrero de 2025, momento en el que fueron detenidos por la Guardia Civil. Ambos carecían de antecedentes penales y portaban documentación marroquí.

La intervención tuvo lugar el 23 de febrero de 2025, cuando agentes de la Benemérita interceptaron una patera de pesca a una milla de la Sirena de Punta Almina. En la embarcación, que había quedado a la deriva por una avería en el motor, se encontraban tres inmigrantes ocultos, a los que presuntamente pretendían trasladar a territorio español a cambio de una cantidad económica que oscilaría entre 6.000 y 10.000 euros.

El tribunal consideró probado que los acusados actuaron con ánimo de lucro y que pusieron en grave riesgo la vida de los ocupantes, ya que ese día se registraban fuertes rachas de viento que podrían haber provocado el vuelco de la patera, denominada Sultán.

Durante el procedimiento judicial, los procesados reconocieron los hechos y se acogieron a la figura de la conformidad, lo que evitó la celebración del juicio oral. La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de hasta ocho años de prisión, que finalmente quedó reducida a tres años, descontándose el tiempo ya cumplido en prisión preventiva.

Tal y como recuerda El Faro de Ceuta, este no es un caso aislado. En el último año, la Guardia Civil ha detenido a otros pescadores implicados en redes de tráfico de personas, algunos de ellos sorprendidos transportando incluso a menores de edad en embarcaciones precarias.