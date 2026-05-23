La organización de apoyo a los migrantes Alarm Phone ha activado la alerta este sábado tras denunciar la desaparición de 23 personas. Los migrantes habrían zarpado el pasado miércoles desde la costa de Argelia con el objetivo de alcanzar el archipiélago de las Islas Baleares.

A través de un mensaje publicado a las 8:30 horas en la red social X (antes Twitter), la entidad ha manifestado la profunda inquietud y angustia de los familiares, quienes acumulan ya tres días sin tener ningún tipo de noticia sobre el paradero de los tripulantes. Alarm Phone ha confirmado que ya ha puesto la situación en conocimiento de las autoridades marítimas para que se activen los protocolos de búsqueda correspondientes.

Una travesía de alto riesgo

Según los datos facilitados por la organización, la embarcación partió desde Boumerdès, una localidad costera situada a unos 40 kilómetros al este de Argel. La ruta prevista obligaba a los migrantes a cruzar una distancia que ronda los 300 kilómetros de mar abierto para alcanzar el punto más cercano de las costas baleares.

La peligrosidad de este trayecto queda reflejada en los datos de las organizaciones de derechos humanos:

Cifras trágicas: El colectivo Caminando Fronteras contabilizó un total de 1.037 personas fallecidas durante el pasado año en la llamada ruta argelina, que conecta el norte de África con Baleares y el levante de la península ibérica.

Balance migratorio en las islas

La presión migratoria en la zona de Baleares ha mantenido una tendencia constante a lo largo de este año. De acuerdo con el balance recopilado por la agencia EFE —basado en datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior—, las cifras en lo que va de 2026 son las siguientes:

Indicador Balance en Baleares (2026) Total de migrantes llegados 1.754 personas Número de pateras interceptadas 89 embarcaciones

Las próximas horas se consideran cruciales para las labores de rastreo en el mar, mientras las familias y los colectivos de apoyo humanitario permanecen a la espera de cualquier novedad por parte de los servicios de salvamento.