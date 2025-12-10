El último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) revela una preocupación creciente: la listeriosis se ha convertido en la infección alimentaria más grave de la Unión Europea en 2024. Este aumento en los casos graves y la alta tasa de letalidad se relaciona con el envejecimiento de la población y el mayor consumo de alimentos listos para comer.

Cada año, miles de personas contraen enfermedades tras consumir alimentos contaminados, dentro del grupo de zoonosis alimentarias, transmitidas principalmente a través de la comida. Las más comunes son bacterianas (salmonelosis, listeriosis) o parasitarias. Aunque Europa mantiene altos estándares de seguridad, estas enfermedades siguen afectando especialmente a los grupos más vulnerables, como personas mayores, mujeres embarazadas o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Listeriosis: La zoonosis más letal en la UE

Según el informe de la EFSA y el ECDC, en 2024, la listeriosis fue la infección alimentaria más grave de la Unión Europea. De los 3.041 casos detectados, la inmensa mayoría (1.715, es decir, el 97,3%) requirió hospitalización, y 301 pacientes fallecieron, lo que arroja una tasa de letalidad del 15,6%.

Esta tendencia al alza en los casos graves se atribuye a varios factores:

El envejecimiento de la población .

. El cambio en los hábitos alimentarios, con un aumento del consumo de alimentos listos para comer .

. Prácticas inadecuadas de manipulación y almacenamiento.

Aunque la contaminación de los productos listos para el consumo se mantiene baja, el informe destaca que las salchichas fermentadas son los alimentos más frecuentemente contaminados por Listeria monocytogenes.

Campylobacter y Salmonella, las más comunes

Si bien Listeria monocytogenes representa el mayor riesgo de enfermedad grave, Campylobacter y Salmonella siguen siendo las causas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos en Europa.

En 2024, se registraron 168.396 casos de infección por Campylobacter, lo que supone un incremento del 11,9% en comparación con 2023. En cuanto a la salmonelosis, se notificaron 79.703 casos, lo que implica un ligero incremento del 1,7% frente al año anterior.

Otras zoonosis notificadas incluyen Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), con 11.738 casos, y la equinococosis, con 984 casos. El informe subraya la necesidad de un control constante, ya que solo 14 Estados miembros alcanzaron en 2024 los objetivos de reducción de Salmonella en aves de corral.

Prevención y buenas prácticas de higiene

El ECDC recuerda que la mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir aplicando buenas prácticas de higiene alimentaria en el hogar. Entre las recomendaciones esenciales están: