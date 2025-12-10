El sorteo de Euromillones del martes 9 de diciembre de 2025 ha repartido suerte en el sur de España, con un acertante del juego complementario El Millón en la provincia de Sevilla, que se lleva 1.000.000 de euros. Por su parte, el gran bote de 142,5 millones de euros fue para un único acertante en Bélgica.

El sorteo de Euromillones, que se celebra dos veces por semana (martes y viernes), ha entregado su gran premio en Europa. La cuantía total del bote, que ascendía a 142,5 millones de euros, fue acertada por un único boleto validado en Bélgica.

El Millón cae en el sur de España

En España, el premio más importante de la noche ha sido el de El Millón, el sorteo complementario que garantiza un premio de 1.000.000 de euros en territorio nacional. En esta ocasión, el afortunado se encuentra en Sevilla.

El código ganador de El Millón es: WGF82933.

Otros premios en España

Aunque el bote principal no tocó en el país, sí hubo seis acertantes de tercera categoría (5 números y 0 estrellas), que se llevan 16.500 euros cada uno. Estos boletos fueron validados en:

Manacor (Baleares)

Barcelona

San Pedro Alcántara (Málaga)

Benavente (Zamora)

Combinación ganadora

La combinación completa ganadora de Euromillones de este martes 9 de diciembre ha sido:

Números: 02, 08, 13, 29 y 49

02, 08, 13, 29 y 49 Estrellas: 02 y 11

De cara al próximo sorteo del viernes, el bote de Euromillones vuelve a arrancar en 17 millones de euros.

Sobre Euromillones

El popular sorteo se celebró por primera vez el 13 de febrero de 2004 en París, fruto de la colaboración de las loterías nacionales de España, Francia y Reino Unido. Actualmente participan nueve países.

El premio máximo garantizado del bote es de 17 millones de euros, pero puede acumularse hasta el tope máximo de 250 millones de euros (límite establecido desde 2024).