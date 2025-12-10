Pablo Motos ha sorprendido al anunciar que Isabel Preysler se incorpora a la mesa de tertulianos de El Hormiguero. El fichaje, que se estrena este jueves, llega tras la última aparición de la socialité que reventó los índices de audiencia del programa. Su participación coincide en la misma noche con la visita del escritor Dan Brown, en una clara estrategia de Atresmedia para asegurar un nuevo récord de share.

El Hormiguero ha vuelto a captar la atención mediática con un anuncio inesperado: la incorporación de Isabel Preysler a su mesa de actualidad. Pablo Motos lo soltó en directo, generando una oleada de reacciones sobre si esta será una colaboración puntual o una nueva etapa profesional para Preysler.

Una estrategia basada en el récord de audiencia

La última visita de Preysler al plató se saldó con un récord de temporada: 2.416.000 espectadores y un 20.1% de cuota de pantalla. Cifras que recuerdan a la histórica entrevista de 2015, que alcanzó los 3.880.000 espectadores.

El plan de Motos es claro: replicar ese magnetismo en el espacio de tertulia, sentando a Preysler junto a perfiles tan conocidos y a veces polémicos como Cristina Pardo, Nuria Roca, su hija Tamara Falcó y el siempre incisivo Juan del Val. La mezcla promete titulares y momentos explosivos.

Aunque el programa no ha confirmado si será una colaboración fija, la presencia de la socialité ya ha alterado la dinámica esperada. La última vez que participó en la tertulia (el pasado 23 de octubre), lo hizo de forma breve, demostrando que está capacitada para debatir sobre poder, escándalos y actualidad sin filtro.

Doble carga para la noche del jueves

La noche del jueves estará marcada por la presencia de dos invitados de peso. El escritor estadounidense Dan Brown (El Código Da Vinci) estará en plató para presentar su nueva novela, El último secreto, protagonizada por Robert Langdon.

No obstante, la atención se centrará después en el debate: será tras la entrevista al autor cuando Isabel Preysler se una a la mesa, lista para opinar y, según las expectativas, «poner patas arriba la tertulia más seguida del prime time español».