La eurodiputada y secretaria de Políticas de Podemos, Irene Montero, ha reaccionado duramente a la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Montero ha enmarcado la condena dentro de una estrategia de «golpismo judicial» impulsada por la derecha, y ha criticado al PSOE por su «impotencia» y pasividad ante lo que considera una clara instrumentalización de los tribunales.

Irene Montero ha comparecido en televisión este lunes para analizar la condena de dos años de inhabilitación impuesta a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados. La dirigente de Podemos ha rechazado el fundamento de la sentencia, atribuyéndola a una dinámica política más amplia.

«La Derecha Golpista» y los precedentes judiciales

Montero afirmó que la «derecha golpista» lleva una década «inventándose casos judiciales falsos» con el objetivo de «impedir que se formase un gobierno de coalición e impedir que Podemos entrase en el Gobierno». A su juicio, estos episodios son los «precedentes» de la resolución que condenó a García Ortiz, una decisión que, según ella, «venía avisándose» desde hace tiempo.

Para sustentar su argumento, la dirigente mencionó varios casos que, en su opinión, demuestran que «en España, la derecha no acepta las reglas del juego»:

Caso Victoria Rosell: Denunció que en el proceso contra la jueza y exdelegada del Gobierno se utilizó un «juez corrupto» y «pruebas falsas» para «machacarla».

Denunció que en el proceso contra la jueza y exdelegada del Gobierno se utilizó un «juez corrupto» y «pruebas falsas» para «machacarla». Caso Podemos: Rememoró que a su formación les «quitaron un escaño» con la colaboración del Partido Socialista y una carta firmada por el juez Marchena, a quien identificó como «el mismo juez que ha condenado al fiscal general del Estado».

Acusación al PSOE: impotencia y colaboración

Montero acusó al PSOE de ser «impotente» para frenar el «golpismo judicial y mediático de la derecha», señalando que «no hace nada» ante estas conductas. Sostiene que la derecha, cuando siente que pierde el poder institucional, «se ponen el traje del fascismo» y actúan bajo la premisa de que «quieren mandar gobierne quien gobierne».

La eurodiputada amplió su crítica a la ineficacia del Gobierno de coalición en otras áreas sociales, como la gestión de la vivienda o la crisis de la sanidad pública.

Llamada a «ganar la partida» a los «Señoritos»

Frente a este escenario, la secretaria de Políticas de Podemos hizo una llamada a la «ciudadanía organizada» para defender la democracia y «ganarle la partida a los señoritos que se creen que España es su cortijo y que el Estado es suyo».

Finalmente, reclamó al PSOE que, si «no puede o no tiene fuerza» para hacer frente a la derecha golpista, «deje paso a otras fuerzas de izquierda» que sí tengan la voluntad de «defender la democracia».