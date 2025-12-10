María Corina Machado no podrá asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, según confirmó este miércoles el Instituto Noruego del Nobel. En su lugar, será su hija, Ana Corina Sosa, quien recogerá el galardón en nombre de la reconocida opositora venezolana.

«Ella no asistirá a la ceremonia», indicó el portavoz del instituto, Erik Aasheim, quien añadió que no se han ofrecido más detalles sobre los motivos de la ausencia de Machado. La entrega del premio se realizará este miércoles a la una de la tarde en el Ayuntamiento de Oslo.

Durante la jornada del martes, la expectativa sobre la llegada de Machado mantuvo en vilo a Oslo, donde se esperaba que ofreciera una rueda de prensa que finalmente fue pospuesta y luego cancelada. Ni su familia ni su entorno tenían certeza sobre su llegada, aunque mantenían la esperanza de que se produjera en cualquier momento.

Entre los mandatarios presentes en la ciudad, destacaba la asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei, quien había anunciado que solo viajaría si Machado estaba presente. La ausencia de la opositora explica la escueta interacción del mandatario con la prensa a su llegada al Grand Hotel, donde evitó realizar declaraciones.