José Manuel Bernabé, quien hasta hoy ejercía como gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha presentado su renuncia formal este viernes. La dimisión se produce en medio de la tormenta mediática generada por una denuncia de presunto acoso interpuesta por la ex secretaria general de la institución, Laura Muñoz.

Una salida precipitada por la presión institucional

Aunque la renuncia ha sido voluntaria, el Patronato del CNIO ya se encontraba bajo aviso. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades había adelantado ayer su intención de solicitar formalmente la destitución de Bernabé durante la sesión extraordinaria celebrada hoy.

Contexto de la denuncia: Según informaciones publicadas por el diario ABC, Laura Muñoz presentó una queja ante el departamento de Recursos Humanos mientras ocupaba el cargo de secretaria general. En dicho documento, solicitaba amparo ante una situación laboral crítica y posibles represalias por parte del gerente.

El futuro del centro, a debate

Tras quedar informado de la renuncia, el Patronato ha tomado medidas inmediatas. Se convocará una nueva sesión «a la mayor brevedad posible» para analizar la situación actual y garantizar la estabilidad de la institución, referente mundial en investigación oncológica.

La corporación busca ahora definir el nuevo rumbo estratégico y gestionar el vacío en la gerencia, en un intento por restaurar la normalidad en el entorno de trabajo y proteger el prestigio del centro.