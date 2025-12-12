La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta este viernes sobre la posible contaminación de un lote de leche en polvo para lactantes de la marca Nestlé. El producto, Nidina 1, podría contener la peligrosa bacteria Bacillus cereus. La Aesan recomienda encarecidamente a quienes posean este producto en sus domicilios que se abstengan de dárselo a los bebés.

Detalles de la alerta y producto afectado

La alerta sanitaria fue comunicada a la Aesan a través de Cataluña, que actuó mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). El producto afectado es leche en polvo para lactantes importada desde Países Bajos.

Los detalles específicos del producto son:

• Nombre del Producto: Nidina 1

• Marca: Nestlé

• Formato y Peso: Bote de 800 gramos

• Fecha de Consumo Preferente: Octubre de 2027

• Número de Lote: 52900346AB

Recomendaciones de la Aesan

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una clara recomendación a la población: las personas que tengan en su domicilio la leche en polvo para bebés con el número de lote y la fecha de consumo preferente indicados deben abstenerse de consumirla o de dársela a los lactantes.

La bacteria Bacillus cereus es conocida por causar intoxicaciones alimentarias, siendo particularmente peligrosa en poblaciones vulnerables como los lactantes. La actuación se enmarca dentro de la labor de prevención para garantizar la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.