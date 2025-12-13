El sorteo de la Bonoloto celebrado en la noche de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, ya tiene combinación ganadora. A continuación, le ofrecemos los números principales, el complementario y el reintegro de esta popular lotería española.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números ganadores de la Bonoloto en el sorteo de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, son:

• Números Principales: 08, 17, 11, 24, 10, 22

• Número Complementario: 47

• Reintegro: 04

Sobre la Bonoloto

Lanzada en 1988, la Bonoloto se ha consolidado como una de las loterías con mayor aceptación en España gracias a su bajo coste de participación y la frecuencia casi diaria de sus sorteos.

El juego consiste en seleccionar seis números de un total de 49. Se obtienen premios en múltiples categorías: acertando los seis números principales (premio mayor), cinco números más el complementario, o acertando cinco, cuatro o tres números. Además, al acertar el número del reintegro, se recupera el importe jugado.

Una particularidad destacada es que los premios no reclamados de la Bonoloto se destinan a causas sociales y proyectos de apoyo a colectivos vulnerables, reforzando su impacto benéfico en la sociedad.

NOTA IMPORTANTE: El periódico no asume responsabilidad por errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.