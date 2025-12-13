El sorteo de Euromillones celebrado hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, ya tiene combinación ganadora. A continuación, se detallan los números principales y los números estrella que han sido premiados en este sorteo, una de las loterías más populares y con los mayores botes de Europa.

Números premiados del Sorteo

La combinación afortunada del sorteo de Euromillones de este viernes, 12 de diciembre de 2025, es la siguiente:

• Números Principales: 07, 25, 30, 37, 41

• Números Estrella: 05 y 11

El Euromillones, creado en 2004 por operadores de lotería de España, Francia y el Reino Unido, se ha consolidado como una de las loterías más grandes y emocionantes del continente. Actualmente se juega en 13 países europeos.

El juego requiere que los participantes elijan cinco números principales (del 1 al 50) y dos números adicionales, o «estrellas» (del 1 al 12). Para obtener el bote principal, es necesario acertar los siete números, aunque el sistema de premios cuenta con 13 categorías en total.

Más allá de los premios millonarios, una parte significativa de los ingresos generados por la venta de boletos del Euromillones se destina a proyectos sociales y culturales en los países participantes, abarcando áreas como educación, salud, deportes y desarrollo comunitario. La acumulación del bote principal cuando no hay acertantes es lo que genera una gran expectación en toda Europa.

NOTA IMPORTANTE: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.