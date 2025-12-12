El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha iniciado una investigación interna contra el número dos del partido en la provincia de Valencia y alcalde de Almussafes, Toni González, tras recibir una nueva denuncia por presunto acoso sexual. La acusación, presentada por una mujer que se identificó con sus datos personales, se suma a la reciente ola de demandas registradas contra dirigentes socialistas en distintos puntos de España, intensificando la crisis interna del partido.

Denuncia formal y apertura de investigación

La denuncia contra Toni González, alto cargo del PSPV-PSOE y alcalde de Almussafes, ha sido interpuesta directamente en el canal contra el acoso sexual de la formación. Según ha adelantado Eldiario.es, la denunciante se ha identificado plenamente con sus datos personales y ha presentado dos denuncias contra el líder socialista provincial.

Desde el PSOE valenciano, tras recibir la notificación oficial, se ha puesto en marcha la investigación interna para cotejar los hechos y tomar las medidas oportunas ante el presunto acoso sexual. Hasta el momento, Ferraz (la dirección nacional del PSOE) no ha emitido ninguna decisión respecto a la situación de Toni González.

Vínculos con José Luis Ábalos

El dirigente denunciado guarda una relevante conexión con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional por su implicación en la trama de las mascarillas. Toni González fue considerado uno de los hombres fuertes de Ábalos en Valencia antes de que este último se trasladara a Madrid para formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La agrupación socialista de Almussafes es reconocida como una de las más potentes de la provincia, y González figura como una persona influyente en los procesos internos del partido en la Comunidad Valenciana.

Una ola de acusaciones a nivel nacional

La denuncia contra Toni González es la primera de este tipo que afecta a un cargo del PSPV-PSOE, la misma federación a la que pertenece la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, quien recientemente compareció para explicar el «caso Salazar».

Esta nueva acusación en Valencia se suma a las registradas en los últimos días contra otros dirigentes y exdirigentes de la formación, incluyendo a:

• Francisco Salazar (antiguo alto cargo del PSOE)

• Antonio Navarro (alcalde de Torremolinos)

• José Tomé (expresidente de la Diputación de Lugo)

• Javier Izquierdo

• Francisco Luis Fernández (alcalde de Belalcázar)

La acumulación de denuncias de acoso sexual ha generado una grave crisis de credibilidad y gestión en el seno del Partido Socialista.