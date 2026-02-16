La ciudad de Ceuta cuenta este lunes con varias farmacias de guardia que garantizan la atención farmacéutica a lo largo de toda la jornada. El servicio se organiza por zonas para facilitar el acceso de los ciudadanos tanto durante el día como en horario nocturno.

Según la información disponible para hoy, las farmacias de guardia son las siguientes:

Zona centro: Gabriel Arredondo Parra

Campo exterior: Puya C.B.

Turno de noche: Puya C.B.

Este sistema permite que, incluso fuera del horario habitual, los vecinos dispongan de un establecimiento abierto para la dispensación de medicamentos y atención farmacéutica urgente. Habitualmente, las farmacias de guardia en días laborables permanecen abiertas en turno diurno aproximadamente de 9:00 a 23:00 horas, mientras que el turno nocturno se extiende desde las 23:00 hasta las 9:00 del día siguiente, garantizando así cobertura las 24 horas.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de acudir a la farmacia correspondiente según la zona o franja horaria y, en caso de necesitar medicación sujeta a prescripción, llevar la receta médica pertinente para su dispensación. Este servicio rotatorio es fundamental para asegurar la atención farmacéutica continua en la ciudad.