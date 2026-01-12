Han pasado 23 días desde que la exgimnasta rítmica Almudena Cid se sometiera a una compleja intervención de cadera para poner fin a años de dolor crónico. Aunque la deportista celebra hitos cotidianos en su rehabilitación, ha aprovechado este momento de vulnerabilidad para lanzar un mensaje viral denunciando la falta de protección social que sufren los deportistas de élite tras su retirada.

La recuperación: Un «pequeño gran logro»

Tras ocultar inicialmente su paso por quirófano, Almudena comparte ahora su progreso con naturalidad a través de sus redes sociales. El camino está siendo duro, pero hoy ha celebrado una victoria personal:

• Autonomía recuperada: Por primera vez en tres semanas, la gimnasta ha sido capaz de atarse los cordones del zapato izquierdo por sí misma.

• El origen del dolor: Arrastraba desde 2023 lesiones graves (displasia, labrum roto y cartílago dañado) que intentó sobrellevar trabajando en tacones y dando clases magistrales hasta que el dolor se hizo insoportable.

• Optimismo ante la adversidad: Pese a necesitar muletas para desplazarse (como ocurrió durante la reciente cabalgata de Reyes), su meta es volver a bailar y recuperar la movilidad total.

El grito de auxilio: «Nos sentimos desprotegidos»

Más allá de lo físico, Almudena Cid ha abierto un debate necesario sobre la dignidad del deportista retirado. Su reflexión apunta a una realidad que muchos atletas callan al dejar la competición:

1. Secuelas de por vida: «Esta cadera viene marcada por toda una carrera deportiva», afirma, vinculando su salud actual al esfuerzo físico extremo realizado durante años representando a España.

2. Falta de protección social: Almudena critica el sentimiento de abandono que surge cuando un deportista de élite se enfrenta a problemas derivados de su profesión una vez que ya no está en activo.

3. Lucha colectiva: Asegura que su movimiento reivindicativo no es solo personal, sino por todas sus compañeras y por «la dignidad de aquella niña que un día emocionó tanto».