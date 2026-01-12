Geólogos internacionales han confirmado que el continente africano está atravesando un proceso de separación tectónica sin precedentes, una fractura gigantesca que podría dar lugar a un nuevo océano dentro de aproximadamente 10 millones de años, según estudios recientes publicados sobre la actividad en el Gran Valle del Rift.



El continente africano continúa transformándose a un ritmo lento pero imparable. Investigaciones geológicas recientes señalan que la falla del Gran Valle del Rift, un sistema tectónico que se extiende por más de 5.000 kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique, está experimentando un proceso de separación progresiva entre la placa somalí y la placa nubia. Este fenómeno, aunque imperceptible en una escala humana, marca el inicio de una ruptura continental que redefinirá el mapa del planeta en el futuro. (La República)

Los geólogos explican que el proceso ya puede observarse en regiones como Afar, en Etiopía, donde se ha detectado actividad volcánica intensa, elevación del terreno y apertura de grietas de hasta 20 metros de ancho, revelando cómo la litosfera se está debilitando. Esta zona es considerada el “punto cero” de la futura separación, un lugar donde África está literalmente abriéndose en dos. (La República)

El fenómeno avanza gracias a la acumulación de magma bajo la superficie, que empuja y fractura la corteza terrestre. Con el paso de millones de años, esta apertura permitirá la entrada del agua del océano Índico, creando un nuevo cuerpo oceánico entre las dos futuras masas continentales. Se trata del mismo proceso que dio origen hace millones de años al Golfo de Adén y al mar Rojo. (La República)

Aunque 10 millones de años puede parecer un periodo eterno, para los geólogos se trata de un intervalo razonable si se observan los patrones tectónicos globales. Los estudios señalan que la separación ya está en marcha y que África oriental —incluyendo países como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique— podría convertirse en un nuevo subcontinente dentro de ese periodo geológico. (La República)

Además del impacto geográfico, esta ruptura podría tener repercusiones en la biodiversidad, el clima regional y la distribución de recursos naturales. Los científicos destacan que estudiar este proceso es clave para comprender mejor la dinámica interna del planeta, prever terremotos y volcánes en zonas activas y reconstruir cómo se formaron los continentes que conocemos hoy. (La República)

Puntos clave del estudio

África está experimentando una ruptura continental en curso.

La placa somalí y la placa nubia se están separando lentamente.

En Etiopía ya se observan grietas, actividad volcánica y elevación del terreno.

El océano Índico podría entrar en la zona en aproximadamente 10 millones de años.

El proceso creará un nuevo océano y un futuro subcontinente.

El fenómeno ayuda a comprender la evolución tectónica del planeta.

La ruptura de África no es un fenómeno repentino ni alarmante para la vida actual, pero sí una muestra fascinante de cómo la Tierra continúa evolucionando. En unos millones de años, el mapa continental será irreconocible: un nuevo océano separará el este de África del resto del continente. Para la ciencia, este proceso representa una oportunidad única para estudiar la dinámica profunda de nuestro planeta y la forma en que los continentes nacen, cambian y desaparecen a lo largo del tiempo geológico.