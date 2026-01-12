El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado a través de sus redes sociales la designación de Marino Turiel como su nuevo representante legal. Turiel, un penalista de su máxima confianza, asume el reto de liderar la defensa del exdirigente socialista en un momento crítico, con Ábalos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.

Un abogado con historial contra el Ministerio de Puente

La elección de Turiel no es casual. El letrado ya venía gestionando asuntos clave para Ábalos que chocan frontalmente con la gestión actual del Ministerio de Transportes:

• Querella contra las auditoras: Turiel fue el encargado de firmar la querella contra los responsables del informe interno encargado por el actual ministro, Óscar Puente, que incriminaba a Ábalos en las irregularidades de la compra de mascarillas.

• Recurso ante el Constitucional: También gestiona el recurso contra el suplicatorio ante el Tribunal Constitucional.

• Tercer letrado del caso: Turiel sustituye a Carlos Bautista (quien apenas ha durado tres meses tras sustituir a José Aníbal), convirtiéndose en el tercer abogado que defiende al exministro en este procedimiento.

Cita clave este jueves en el Supremo

Pese al cambio de abogado, el calendario judicial no se detiene. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha mantenido la hoja de ruta establecida:

1. Vista del 15 de enero: Este jueves se revisará el recurso contra la prisión provisional de Ábalos.

2. Asistencia forzosa: El abogado saliente, Carlos Bautista, está obligado a asistir a Ábalos en esta vista para evitar la indefensión del acusado, ya que el magistrado denegó la suspensión de los plazos solicitada tras su renuncia.

3. Relevo oficial: Una vez celebrada la vista del jueves, Marino Turiel tomará oficialmente todas las riendas del proceso.

La estrategia de defensa

Ábalos busca con este cambio una defensa más alineada con sus intereses personales frente a los informes del Ministerio que dirigió. Bajo la anterior dirección letrada de Bautista, se intentaron medidas como la petición de un jurado popular, la cual fue denegada por el Alto Tribunal. Ahora, Turiel deberá gestionar también el escrito de defensa de cara al primer juicio de la trama por la compra de material sanitario durante la pandemia.