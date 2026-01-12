El mercado eléctrico para este martes 13 de enero de 2026 presenta una jornada con marcadas oscilaciones. El precio medio en el mercado mayorista se sitúa en 95,69 €/MWh, lo que se traduce en una factura muy variable dependiendo de cuándo concentres tu consumo.

Si tienes la tarifa regulada (PVPC), conocer los tramos horarios es fundamental para ahorrar.

Las horas clave para el ahorro

• La hora más barata: Se registrará de madrugada, entre las 04:00 y las 05:00, con un precio de 0,09783 €/kWh.

• La hora más cara: Mucho cuidado al final de la tarde, concretamente entre las 20:00 y las 21:00, cuando el precio se dispara hasta los 0,28356 €/kWh.

Recomendaciones para hoy

Si no puedes aprovechar la madrugada, el tramo de sobremesa (14:00 a 15:00) ofrece un pequeño respiro con un coste de 0,12638 €/kWh, siendo el mejor momento del día antes de la subida nocturna.

Listado completo de precios por horas (en €/kWh)

• 00h – 01h: 0,10593 €

• 01h – 02h: 0,10268 €

• 02h – 03h: 0,10178 €

• 03h – 04h: 0,09945 €

• 04h – 05h: 0,09783 € (Mínimo)

• 05h – 06h: 0,09988 €

• 06h – 07h: 0,10905 €

• 07h – 08h: 0,12486 €

• 08h – 09h: 0,16772 €

• 09h – 10h: 0,16174 €

• 10h – 11h: 0,21751 €

• 11h – 12h: 0,20507 €

• 12h – 13h: 0,19809 €

• 13h – 14h: 0,19354 €

• 14h – 15h: 0,12638 €

• 15h – 16h: 0,13824 €

• 16h – 17h: 0,15064 €

• 17h – 18h: 0,16847 €

• 18h – 19h: 0,25009 €

• 19h – 20h: 0,25779 €

• 20h – 21h: 0,28356 € (Máximo)

• 21h – 22h: 0,27670 €

• 22h – 23h: 0,18712 €

• 23h – 24h: 0,16965 €

¿Por qué hay tanta diferencia?

El precio de la luz en la tarifa regulada está indexado al mercado mayorista. Factores como la demanda energética (especialmente en picos de frío como los actuales) y la disponibilidad de energías renovables influyen directamente. Además, los costes de peajes y cargos varían según el tramo, penalizando las horas de mayor actividad social (noche).