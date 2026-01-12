Las cuatro principales estaciones de esquí de España —Sierra Nevada, Grupo Aramón, Baqueira-Beret y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)— conjuntamente han generado un *volumen de negocio cercano a los 194 millones de euros en la última temporada, consolidando el esquí como un sector económico significativo en el turismo invernal nacional.



Según datos recopilados por Palco23, el negocio de las cuatro grandes estaciones de esquí en España se ha acercado a los 200 millones de euros en facturación, reflejando la importancia económica del turismo de nieve y servicios asociados durante la temporada reciente. Estas estaciones representan las operaciones más consolidadas del país, tanto por volumen de visitantes como por su impacto en la economía local y regional.

En el grupo se encuentran Baqueira-Beret, una de las estaciones de mayor renombre ubicada en el Valle de Arán, que tradicionalmente figura como una de las más potentes en ingresos y capacidad de esquiadores; Grupo Aramón, que gestiona varias estaciones en Aragón con destacada oferta para turismo familiar y deportivo; Sierra Nevada, en Andalucía, con temporada larga y enlace a eventos deportivos; y las pistas gestionadas por FGC, con varios resorts en los Pirineos catalanes.

Este volumen de negocio incluye ingresos por venta de forfaits, servicios de restauración, alquiler de equipos, alojamiento y actividades complementarias, que en conjunto situaron la cifra agregada en 194 millones de euros. Aunque el dato todavía queda por debajo de la barrera psicológica de los 200 millones, el sector mantiene una tendencia de crecimiento estable vinculada a la mejora de infraestructuras y la diversificación de experiencias turísticas en destinos invernales.

La contribución económica del esquí es relevante, no solo por los ingresos directos, sino también por el impacto multiplicador que genera en hostelería, transporte y comercio local en las zonas montañosas. Empresas y administraciones destacan que cuanto más se consolidan las estaciones, mayor es la atracción de visitantes extranjeros y mayor la ocupación hotelera en periodos clave de invierno.

A pesar de que algunos agentes del sector han señalado desafíos como la variabilidad climática, los costes de operación y la competencia internacional, el balance agregado de las grandes estaciones evidencia que el esquí continúa siendo un motor turístico y económico que contribuye de forma significativa al sector servicios español.

Puntos clave del negocio del esquí en España

La temporada de esquí de 2025-2026 reafirma la relevancia del turismo de nieve en la economía española, con las cuatro grandes estaciones acumulando un volumen de negocio cercano a los 200 millones de euros. Este sector no solo atrae aficionados nacionales e internacionales, sino que además potencia el desarrollo económico de las comarcas de montaña y mantiene su papel estratégico dentro del turismo de invierno.