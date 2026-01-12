Con la entrada del nuevo año, se ha actualizado el Calendario Común de Vacunación e Inmunización aprobado por el Consejo Interterritorial. Aunque el calendario oficial del Ministerio para 2026 se centra en consolidar las coberturas actuales, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha lanzado una recomendación ambiciosa: la inclusión de la Hepatitis A de forma sistemática en todo el territorio nacional.

La propuesta de los pediatras: Vacuna frente a la Hepatitis A

Actualmente, esta vacuna solo es obligatoria en Cataluña, Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Comité Asesor de Vacunas de la AEP (CAV-AEP) aboga por un cambio de estrategia:

• Pauta recomendada: Una dosis única entre los 12 y 15 meses de edad.

• Campaña de rescate: Inmunizar también a niños y adolescentes que no la recibieron en su momento.

• El motivo: España ha pasado de ser un país de baja endemicidad a registrar un aumento de casos en los últimos dos años, lo que obliga a reforzar la prevención más allá de los grupos de riesgo tradicionales.

Novedades oficiales del Ministerio para 2026

A nivel estatal, la prioridad del Ministerio de Sanidad este año no es añadir nuevas vacunas para la población general, sino ampliar la protección frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS):

• Grupos de riesgo: Inmunización para personas inmunodeprimidas a partir de los 18 años.

• Mayores en residencias: Se incluye de forma oficial en el calendario nacional para residentes mayores de 60 años (una medida que ya aplicaban algunas comunidades como Madrid).

• Consolidación: Según Jaime Jesús Pérez (AEV), el calendario español es uno de los más completos de Europa, y el reto actual es mejorar la captación en la población adulta.

¿Hacia una inclusión inminente?

Aunque la Hepatitis A no es la prioridad número uno del Ministerio en este momento, su incorporación podría estar cerca:

1. Estudios en marcha: Existen informes oficiales en trámite evaluando su coste-beneficio.

2. Agencias de evaluación: Se está analizando la tecnología sanitaria necesaria para su despliegue nacional.

3. Eficacia: Los expertos coinciden en que es una vacuna extremadamente segura y efectiva incluso después de la exposición al virus.