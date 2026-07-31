El líder de SALF querella al Presidente del Gobierno por presuntos delitos del 582.1 del Código Penal (Facilitar al enemigo la entrada a España) 581 (Inducción o concierto con potencia extranjera) y 592 (relaciones contra los intereses vitales de España)

«Exigimos el Estado de Sitio y la activación urgente de la Armada; España debe amenazar con cortar el tráfico marítimo en el estrecho si la UE y la OTAN no llaman al orden a Marruecos»