Ante la situación excepcional que estamos viviendo en Ceuta en estos momentos, marcada por la llegada de miles de personas y el consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación que se ha generado en nuestra ciudad, se ha tomado la decisión de suspender la celebración de la Feria de Ceuta.

Somos conscientes de lo que esta decisión supone para miles de ceutíes, para nuestras familias, para el sector hostelero, los feriantes, comerciantes, artistas y para todas aquellas personas que esperaban con ilusión estos días de celebración y convivencia.

Sin embargo, entendemos que en las circunstancias actuales debe prevalecer la prudencia, la responsabilidad y la seguridad de todos los ciudadanos. La Feria debe ser siempre un espacio de encuentro, alegría y tranquilidad, y consideramos que, en este momento, no se dan las condiciones necesarias para celebrarla con las garantías que nuestra ciudad merece.

Esta decisión no se adopta desde la falta de ilusión, sino desde la responsabilidad y la sensibilidad hacia la situación que atraviesa Ceuta.

Agradecemos profundamente la comprensión de todos los ceutíes y trasladamos nuestro apoyo y reconocimiento a quienes, desde los distintos servicios y ámbitos, están trabajando para afrontar esta situación.

Ceuta volverá a celebrar. Volveremos a encontrarnos. Y lo haremos cuando las circunstancias permitan disfrutar de nuestra Feria con la tranquilidad y la seguridad que todos merecemos.