Del viernes 31 de julio de 2026 al viernes 7 de agosto de 2026 estas son las novedades que llegan a las plataformas: estrenos recientes, revisiones de clásicos y propuestas de terror y suspense.
Netflix
- El club de la lucha: Un hombre con insomnio conoce a Tyler Durden y entra en un club secreto; lo que empieza como una liberación personal deriva en una lucha abierta contra el sistema.
- Gladiator II: Dieciséis años después de Marco Aurelio, Roma está gobernada por emperadores gemelos y el conflicto del poder se traslada a Numidia, con una trama de corte épico y tensión política.
Movistar Plus+
- 28 años después: El templo de los huesos: El Dr. Kelson inicia una nueva relación con consecuencias imprevisibles, mientras el encuentro de Spike con el Gran Lord Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla.
- Whistle: El silbido del mal: Un grupo de estudiantes descubre un silbato azteca maldito; al usarlo, comienzan a conjurarse muertes que parecen anticipar su destino.
- Five Nights at Freddy’s 2: Un año después de los sucesos en Freddy Fazbear’s Pizza, la leyenda inspira un Fazfest y Abby busca reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy.
Disney Plus
- SEND HELP (Enviad ayuda): Tras un accidente de avión en una isla remota, una empleada competente y su jefe, con mala química, deberán colaborar para sobrevivir.
- Heat: Neil McCauley, ladrón profesional, y el detective Vincent Hanna se enfrentan en un pulso que pone en juego su vida personal y profesional.
- Érase una vez en América: Noodles y Max forjan una relación en el Manhattan de principios del siglo XX; la película rastrea su ascenso y las decisiones que marcan su destino.
Amazon Prime Video
- Sin piedad: En un futuro próximo, un detective acusado de matar a su esposa dispone de 90 minutos para convencer a una jueza controlada por inteligencia artificial de su inocencia.
- Por encima de tu cadáver: Una pareja viaja a una cabaña remota para reconectar; cada uno guarda un plan secreto para asesinar al otro.
- Together: En el campo, una pareja descubre una cueva con una fuerza sobrenatural que provoca transformaciones físicas y emocionales ligadas a su codependencia.