La Junta de Andalucía elevó el plan de emergencias a nivel 2 por el empeoramiento meteorológico. Unos 50 militares combaten las llamas desde la madrugada para frenar el flanco izquierdo ante un inminente cambio de viento.

HUELVA.— Los equipos de emergencia libran una batalla crucial contra el fuego en la provincia de Huelva. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado de madrugada a los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el paraje ‘Los Turbios’, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos. A estas horas, el fuego continúa activo y mantiene a más de un centenar de personas evacuadas de sus viviendas.

El empeoramiento de las condiciones meteorológicas obligó anoche, a las 22:54 horas, al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a elevar a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Plan Infoca).

Despliegue militar durante la madrugada

Ante la gravedad de la situación, se movilizaron unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME con base en Morón de la Frontera (Sevilla). Según ha confirmado la alcaldesa de la localidad vecina de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, el contingente militar comenzó a llegar a la zona a las 2:30 de la madrugada, completando su despliegue a las 4:00 horas.

El refuerzo de la UME incluye:

Efectivos: Un total de 50 especialistas.

Un total de 50 especialistas. Medios técnicos: 10 vehículos pesados entre los que se encuentran buldóceres, autobombas y nodrizas.

10 vehículos pesados entre los que se encuentran buldóceres, autobombas y nodrizas. Estrategia: Expertos en la técnica de fuego técnico y quemas ensanchadas para levantar cortafuegos naturales.

«Su llegada ha permitido reforzar significativamente los trabajos realizados durante toda la noche y avanzar de forma importante en el control y en la prevención del incendio», ha destacado la regidora.

Una noche intensa con la mirada puesta en el viento

El consejero Antonio Sanz ha calificado la noche en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y sobre el terreno como «intensa». Durante las horas sin luz, los esfuerzos de los bomberos forestales y los militares se han concentrado en frenar el flanco izquierdo, el sector más crítico debido a la amenaza de las previsiones meteorológicas.

El principal temor: El viento es la mayor preocupación de los técnicos para esta jornada de miércoles. Se prevé un giro drástico en la dirección del viento entre las 11:00 y las 12:00 de la mañana, un factor que podría reavivar las llamas y complicar severamente las tareas de control.

Para contener el avance del fuego, está previsto que a lo largo de la mañana se vuelvan a incorporar de forma escalonada los medios aéreos, que ayer resultaron clave.

Petición de «Zona Catastrófica»

La magnitud del incendio ya ha movilizado a los representantes políticos de la comarca. Los alcaldes de Villanueva de los Castillejos, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre han anunciado que elevarán de forma conjunta un escrito formal al Ministerio de Política Territorial para solicitar que el entorno sea declarado «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil» (lo que tradicionalmente se conoce como zona catastrófica). Con esta medida buscan agilizar e incrementar las ayudas económicas y materiales para los vecinos y las empresas afectadas por el fuego.