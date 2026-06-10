El Ministerio busca fijar límites máximos de alumnos a nivel nacional espoleado por las huelgas del sector en Madrid. Los sindicatos exigen un modelo exigente inspirado en los países nórdicos, con un máximo de 4 a 8 niños por aula según la edad.

MADRID.— El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria (CCOO, UGT, CSIF, ANPE y STES-I) abren este miércoles una negociación clave para regular el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). El objetivo es diseñar una normativa de rango estatal que establezca un límite máximo de alumnos por aula en todo el país, modificando el actual decreto de requisitos mínimos de los centros que data de 2010.

El movimiento del departamento que dirige la ministra Milagros Tolón llega impulsado por la presión social, concretamente por las movilizaciones y la huelga indefinida que mantienen las educadoras de escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. No obstante, desde el Ministerio se insiste en que las comunidades autónomas ya disponen de competencias suficientes para rebajar estas ratios si lo consideran oportuno.

La propuesta sindical frente a la realidad actual

La negociación parte de un escenario estatal desactualizado. Si las autonomías no legislan por su cuenta, la norma subsidiaria vigente se remonta a una ley de 1991, cuyas ratios triplican las exigencias actuales del sector.

Las diferencias entre lo que piden los sindicatos, lo que permite la ley antigua y los ejemplos autonómicos y europeos son evidentes:

Tramo de edad Petición Sindical Ley vigente (1991) Ejemplos en España Modelo Nórdico Menores de 1 año (Bebés) 4 alumnos 8 alumnos Murcia / Aragón: 6 3 alumnos De 1 a 2 años 6 alumnos 13 alumnos Murcia / Aragón: 10 4 alumnos De 2 a 3 años 8 alumnos 20 alumnos País Vasco / Navarra: 18 5 alumnos

Nota: Los sindicatos también han puesto sobre la mesa implantar la figura de la «pareja educativa» (dos profesionales por aula) y revisar los metros cuadrados mínimos de las salas y patios.

Un vacío legal en la Unión Europea

A pesar de que el Ministerio coincide en que la reducción de alumnos en la etapa 0-3 años es «especialmente relevante» debido a la necesidad de atención continua para el desarrollo de los menores, el documento de trabajo trasladado a los sindicatos admite que España legislará sin un marco comunitario.

Según el texto al que ha tenido acceso EFE, no existe ninguna directiva, regulación o recomendación vinculante por parte de la Comisión Europea o el Parlamento Europeo sobre las ratios en esta etapa. El único referente es un informe técnico de objetivos encargado por la Comisión que jamás llegó a aprobarse.

Una vía rápida que esquiva los retrasos del Congreso

La elección de reformar el Real Decreto de 2010 no es casual. Al tratarse de un decreto reglamentario, la norma no necesita ser tramitada ni aprobada en las Cortes Generales, lo que agiliza enormemente su entrada en vigor.

Esta ventaja jurídica quiere ser aprovechada por sindicatos como CCOO ante la incertidumbre parlamentaria que rodea al otro gran proyecto del Gobierno: la ley de bajada de ratios para Primaria y Secundaria (que actualmente afronta enmiendas a la totalidad de Junts y PNV).

Dado que las ratios de Primaria y Secundaria no se pueden meter en este decreto porque exigirían modificar la ley orgánica (LOMLOE), CCOO propondrá blindar en el texto de 0-3 años otras medidas de ese proyecto de ley en riesgo: