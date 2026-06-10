Un informe de Caminando Fronteras revela que, pese al descenso en el número de llegadas, las rutas marítimas y terrestres se han vuelto un 25% más letales que el año pasado. El balance incluye a 142 mujeres y 129 niños.

MADRID.— El drama humanitario en las fronteras españolas vuelve a quedar reflejado en las cifras. Un total de 1.317 personas de 26 nacionalidades distintas han perdido la vida entre enero y mayo de este año en su intento por alcanzar las costas o el territorio español, según el último informe de la ONG Caminando Fronteras presentado este miércoles. Entre las víctimas mortales se contabilizan 142 mujeres y 129 menores de edad.

La entidad ha calificado estas estadísticas como una realidad que «ninguna democracia debería poder asumir como normales». La publicación del documento coincide con los días previos a la visita a Canarias del papa León XIV, quien recientemente ha denunciado el trato deshumanizado que sufren los migrantes a nivel global y ha pedido un refuerzo de los sistemas de salvamento.

Menos llegadas, pero mayor letalidad

Aunque la cifra absoluta de fallecidos es inferior a la del mismo periodo de 2025 (cuando se registraron 1.865 muertes), el informe advierte de un alarmante repunte en la peligrosidad de los trayectos. Debido a que las llegadas irregulares han descendido en torno a un 35%, la relación entre las personas que lo consiguen y las que perecen es peor:

Índice de mortalidad: Mientras que en 2025 se registraba un fallecido por cada 8 personas que lograban arribar, en lo que va de 2026 la proporción ha subido a un muerto por cada 6 migrantes.

Entre enero y mayo, un total de 27 embarcaciones han desaparecido por completo en el mar con toda su tripulación a bordo.

Radiografía de las rutas: Canales cada vez más peligrosos

1. La Ruta Atlántica (Canarias)

Sigue siendo la más mortífera en términos absolutos con 635 víctimas mortales. Aunque las llegadas a las islas cayeron un 72,1% y las muertes un 57,2%, la ruta es proporcionalmente más letal: el año pasado morían 14 personas por cada 100 que llegaban, una cifra que este año se ha elevado a 21 muertes por cada 100 llegadas. El desplazamiento de los puntos de salida en cayucos hacia zonas más alejadas de África ha incrementado exponencialmente el riesgo.

2. La Ruta Argelina (Baleares y costa este)

Se sitúa por primera vez de forma muy cercana a la canaria, encendiendo las alarmas al registrar 507 vidas segadas (un incremento del 54,6% respecto al año anterior). Los datos arrojan una media trágica: una persona muere cada siete horas en esta frontera. La ONG denuncia que muchos de los naufragios se producen cerca de la costa balear y critica la falta de protocolos conjuntos de rescate con Argelia.

3. El Estrecho y la frontera terrestre de Ceuta

El Estrecho: La ruta hacia Ceuta, emprendida principalmente a nado, casi ha duplicado su mortalidad, pasando de 52 a 99 fallecidos .

La ruta hacia Ceuta, emprendida principalmente a nado, casi ha duplicado su mortalidad, pasando de 52 a . Valla de Ceuta: El informe destaca de forma alarmante la ruta terrestre de la valla, donde se han documentado 48 muertes en cinco meses (frente a ninguna el año pasado en este periodo). Es la cifra más alta en frontera terrestre desde la tragedia de Melilla en 2022.

El informe destaca de forma alarmante la ruta terrestre de la valla, donde se han documentado en cinco meses (frente a ninguna el año pasado en este periodo). Es la cifra más alta en frontera terrestre desde la tragedia de Melilla en 2022. Mar de Alborán: Registra la cifra más baja, pero experimenta un repunte al pasar de 3 a 28 víctimas, debido a intentos de cruce a nado hacia Melilla y naufragios de lanchas neumáticas rumbo a Andalucía.

Fallos en la coordinación de los rescates

Caminando Fronteras señala directamente a la gestión institucional como factor agravante de la mortalidad. En el caso de la ruta canaria, apunta que los retrasos en los rescates se deben frecuentemente a las disputas de delimitación de las zonas de búsqueda entre España y Marruecos.

Para concluir, la organización advierte de que el descenso en el flujo de llegadas a territorio español no puede traducirse como una victoria política o de protección, sino como el reflejo de unas fronteras más herméticas que obvian el coste de las vidas humanas que se pierden en el intento.