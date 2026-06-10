El pontífice combinará una agenda de profundo calado espiritual y social que incluye una visita a la prisión de Brians 1, un encuentro en el Raval y la esperada bendición de la Torre de Jesucristo en el centenario de la muerte de Gaudí.

BARCELONA.— El papa León XIV (Robert Prevost) continúa este miércoles su histórica visita a Barcelona con una intensa agenda que equilibrará el simbolismo religioso con el compromiso social. Tras una primera jornada marcada por los actos institucionales, este segundo día llevará al pontífice desde los centros penitenciarios de la provincia hasta la cumbre de la Sagrada Familia, en una jornada que promete ser el punto álgido de su viaje a España.

Primera parada: Compromiso en el centro penitenciario

La actividad del pontífice arrancará a primera hora de la mañana con un gesto de fuerte carga social. León XIV se trasladará al centro penitenciario de Brians 1, ubicado en el municipio de Sant Esteve Sesrovires. Allí, el papa mantendrá un encuentro directo con unos 80 internos, reafirmando una vez más su cercanía con las personas privadas de libertad y los sectores más vulnerables de la sociedad.

Espiritualidad en la montaña sagrada de Montserrat

Tras abandonar el centro penitenciario, el viaje proseguirá hacia la Abadía de Montserrat, el corazón espiritual de Cataluña. En este emblemático monasterio benedictino, el papa presidirá la oración del Santo Rosario. El momento más emotivo de la mañana llegará con el canto de la Salve y el tradicional Virolai, que correrá a cargo de la emblemática Escolanía de Montserrat.

Por la tarde, ya de regreso a la capital catalana, León XIV descenderá a la realidad a pie de calle en el barrio del Raval. En la Iglesia de San Agustín, el pontífice se reunirá con diversas entidades de asistencia social y personas en situación de vulnerabilidad, un acto que refuerza el eje social de su pontificado.

El colofón: Luz y autoridades en la Sagrada Familia

El cierre de la jornada —y del viaje— tendrá como escenario la Sagrada Familia, consolidada ya como la iglesia católica más alta del mundo. El papa llegará al templo en el clásico papamóvil, recorriendo el centro de Barcelona para poder saludar en persona a los miles de fieles que se prevé que abarroten las calles.

El despliegue institucional y civil para este evento será total:

Asistencia masiva: Unos 8.000 fieles seguirán el acto (4.000 en el interior de la basílica y otros 4.000 desde el exterior mediante pantallas).

Unos 8.000 fieles seguirán el acto (4.000 en el interior de la basílica y otros 4.000 desde el exterior mediante pantallas). Altas autoridades: La misa solemne contará con la presencia de los Reyes de España; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El momento cumbre de la tarde será la bendición de la Torre de Jesucristo, un hito histórico que coincide con el centenario de la muerte de su diseñador, Antoni Gaudí. La finalización y bendición de esta imponente estructura representa un paso decisivo para culminar el templo tal y como lo ideó el arquitecto modernista. Como broche de oro, la celebración concluirá con un gran espectáculo de iluminación mapping sobre la fachada de la basílica en homenaje al genio de Gaudí.

La jornada se desarrollará en paralelo al segundo día de las pruebas de acceso a la universidad (Selectividad), aunque, a diferencia de los días previos, para este miércoles no se contemplan movilizaciones ni huelgas de docentes que puedan complicar la movilidad en la ciudad.