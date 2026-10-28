Amazon ha presentado hoy su nueva gama de dispositivos Echo con Alexa+, diseñada para que la inteligencia virtual de Alexa sea más personal y útil en cada estancia del hogar. Esta nueva línea incluye el Echo Dot renovado, un despertador inteligente y el Echo Studio con cámara, todos ellos impulsados por la última generación de Alexa+.

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El Echo Dot, conocido como el altavoz inteligente más vendido, ahora cuenta con un controlador de hogar digital integrado compatible con Zigbee, Matter y Thread. Esto permite conectarse a una amplia variedad de dispositivos sin necesidad de controladores adicionales. Además, el nuevo chip AZ3 ofrece conversaciones más rápidas y naturales, mientras que su altavoz rediseñado promete un 50% más de graves que su predecesor. Su precio es de 104,99 EUR y está disponible en Amazon.es.

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Por otro lado, el Echo Studio con cámara para el hogar combina sonido envolvente con capacidades de inteligencia visual. Al incluir una cámara de 13 MP, permite a Alexa entender el entorno, ofreciendo ayuda en tiempo real para diversas tareas. Este dispositivo está disponible por 259,99 EUR.

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Asimismo, el nuevo Echo Time ha sido diseñado específicamente para su uso en la mesita de noche y cuenta con una pantalla táctil circular. Incluye alarmas inteligentes que ayudan a despertar al usuario en fases de sueño ligero, mejorando así el inicio del día. Su precio es de 214,99 EUR.

Para los más pequeños, la edición Amazon Kids del Echo Dot ofrece servicios adaptados a su edad, incluida una suscripción a Amazon Kids+. Este dispositivo está disponible por 114,99 EUR. Amazon asegura que la privacidad está integrada en todos sus dispositivos, permitiendo desactivar micrófonos y cámaras cuando sea necesario.