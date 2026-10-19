Amazon ha anunciado que ya están disponibles para la compra en España las nuevas Amazon Alexa Tablets, que combinan un hardware de gran potencia con la inteligencia de Alexa y acceso a apps a través de Google Play.

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La nueva gama incluye tres modelos: Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Amazon Alexa Tablet 11 y Amazon Alexa Tablet 8, con precios que inician desde 229,99 EUR.

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Estas tablets cuentan con un nuevo diseño en monobloque de aluminio y pantallas de gran nitidez. Alexa+ está integrada en todas ellas, permitiendo desde una pantalla de inicio personalizada hasta sesiones en directo sin usar las manos.

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Además, Amazon presenta las nuevas Amazon Kids Tablets, con versiones diseñadas para niños a partir de 3 años y para mayores de 6 años, que incluyen fundas protectoras con diseños atractivos.

Los precios de las tablets son los siguientes: Amazon Alexa Tablet 12 Pro desde 499,99 EUR; Amazon Alexa Tablet 11 desde 329,99 EUR; y Amazon Alexa Tablet 8 desde 229,99 EUR. También se ofrecen accesorios como el teclado y el lápiz para la Alexa Tablet Pro.