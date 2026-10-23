La madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre se efectúa el paso al horario de invierno en España, un momento idóneo para revisar la programación de termostatos, iluminación, enchufes y electrodomésticos en la vivienda

Durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, España realizará la habitual modificación horaria para adaptarse al calendario de invierno, según lo establecido en la publicación oficial del Boletín Oficial del Estado (BOE). De este modo, cuando el reloj marque las 3:00 horas de la madrugada en la Península, la hora oficial se retrasará a las 2:00 horas, mientras que en la comunidad autónoma de Canarias la modificación se efectuará a las 2:00 horas para marcar de nuevo las 1:00. Aunque los teléfonos móviles y los dispositivos conectados suelen actualizar su reloj de forma automática si cuentan con dicha función activa, el cambio de hora ofrece una oportunidad idónea para revisar y ajustar el resto de los equipos del hogar.

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Esta modificación del horario oficial puede emplearse como un recordatorio para analizar el gasto energético derivado de luces que se encienden por rutina, aparatos que permanecen activos sin uso o electrodomésticos programados con horarios prefijados. Para optimizar el rendimiento energético de la vivienda no resulta necesario adquirir nuevos equipamientos tecnológicos, sino que basta con aprovechar las herramientas de programación y eficiencia que ya incorporan los propios aparatos.

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1. Ajuste de la calefacción y revisión de automatizaciones de iluminación

La llegada del horario de invierno hace aconsejable comprobar la configuración de los sistemas de calefacción. En el caso de disponer de un termostato programable o inteligente, conviene verificar que sus intervalos de funcionamiento se adecúen a las rutinas diarias actuales. Una pauta horaria establecida previamente puede provocar que la calefacción continúe encendida sin justificación en momentos en los que la vivienda se encuentra vacía. Cabe precisar que no se trata de modificar arbitrariamente todas las rutinas una hora, puesto que determinados modelos conectados —como los dispositivos Nest de Google— ejecutan el cambio estacional de forma automática en función de la zona horaria configurada.

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De manera paralela, resulta conveniente revisar las automatizaciones de los sistemas de iluminación, tales como bombillas e interruptores conectados. Para evitar que una rutina olvidada active las luces cuando no sean necesarias, es recomendable acceder a la aplicación de control y repasar los periodos de encendido y apagado. Asimismo, se debe atender al criterio de activación: una orden fijada a una hora concreta funciona de manera diferente a una vinculada a la hora de la puesta de sol. Si la aplicación permite esta segunda opción, se aconseja verificar la ubicación geográfica configurada. En cuanto a los sensores de presencia, es conveniente ajustar el margen de tiempo que mantienen la luz encendida tras dejar de detectar movimiento, con el fin de adaptar la iluminación al uso de cada estancia sin generar consumos innecesarios ni apagados prematuros.

2. Gestión de enchufes inteligentes, electrodomésticos y modos de suspensión

El uso de enchufes inteligentes equipados con medición de consumo permite analizar el comportamiento energético de un equipo tanto en fase de funcionamiento como en modo de espera o standby, si bien se debe verificar previamente si el modelo dispone de esta característica. En el caso de lámparas conectadas a estos enchufes, es posible fijar un horario de apagado nocturno para evitar que queden encendidas por descuido al ir a dormir. Al realizar la revisión mediante la aplicación correspondiente, debe comprobarse que el enchufe refleja la hora correcta tras el cambio de hora para mantener la rutina planificada.

En lo referente a la lavadora y el lavavajillas, su programación puede adecuarse a las franjas horarias de las tarifas eléctricas que ofrezcan precios más reducidos. Diversos modelos permiten diferir el inicio del lavado o seleccionar la hora exacta de finalización del programa. Si la programación depende del reloj interno del electrodoméstico, es necesario ajustar la hora de la pantalla tras el cambio. No obstante, se debe consultar previamente la tarifa contratada, dado que si el coste de la electricidad es constante a cualquier hora, la modificación del momento del lavado no generará un ahorro en la factura.

Por último, se recomienda configurar las opciones de suspensión y apagado por inactividad en televisores y ordenadores. Los televisores pueden programarse para su apagado tras un tiempo determinado o bien activar la función de desconexión automática al no detectar interacción con el mando a distancia. En los ordenadores, la revisión de los ajustes de energía permite que la pantalla se apague y el sistema entre en suspensión al dejar de utilizarlo. Asimismo, ajustar el brillo de las pantallas a un nivel adecuado contribuye a reducir el consumo sin comprometer la comodidad visual.